ŞOK 21 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi son dakika

ŞOK 21 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? Çarşamba 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Binlerce vatandaş hem uygun hem kaliteli alışveriş yapmak için en yakın ŞOK marketi tercih ediyor. Şok Aktüel son dakika 21 Kasım 2018 kataloğu içerisinde bu hafta elektrikli ev aletlerinde de kampanya var. ŞOK kataloğunda 21 Kasım’da hangi indirimli ürünler olacak? Kasım ayı ŞOK aktüel indirimleri birbirinden farklı ürünleriyle sizleri bekliyor. Şok Market 21 Kasım 2018 aktüel ürünler fırsatları 4 sayfadan oluşuyor. Kataloğun üçüncü sayfasında 4 katlı piramit dekoratif raf 99,90 TL, Paşabahçe su bardağı 3lü 7,99 TL, Çelik Süzgeç çeşitleri paslanmaz çelik 19,95 TL, Çelik saklama kabı 14,95 TL, Saksı 5,99 TL ve Çek bırak spor arabalar 14,95 TL fiyatı ile sizlere ulaşıyor. Carte D’or Klasik Dondurma çeşitleri 1 Alana 1 Bedava avantajı ile satışa sunulurken Pantene Şampuan Avantajlı İkili Paket 22,90 tL. Çekirdeksiz 400 gr Baharatlı Yeşil Zeytin 5,95 TL. Aspirin 5 lt Asperox Çok Amaçlı Temizleyici 15,90 TL. Anadolu Mutfağım 2500 gr Gönen Pirinç 16,25 TL. Ülker 400 gr İçim Tost Peyniri 16,90 TL yerine sadece 10 TL. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirim listesi star.com.tr’de…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU YAYINDA 21 KASIM 2018

ŞOK 21 KASIM 2018 aktüel ürünler ÖĞRETMENLER GÜNÜ dolayısıyla geleceğimize ışıt tutan değerli öğretmenlerimize sunabileceğimiz muhteşem hediyeler ŞOK AKTÜEL listesinde ilk sırada; Canlı Kasımpatı Saksı Çiçeği 4,99 TL. Cyclamen Saksı Çiçeği 6,99 TL indirimli fiyatı ile sizleri bekliyor.

Şok Aktüel 21 Kasım 2018 kataloğu bir kez daha “Şok Daha İyisi Yok” sloganı ile yayınlandı. 21 – 27 Kasım 2018 tarihleri arasında geçerli olacak fırsatların yer aldığı katalog yine rakiplerine fark atıyor. Her hafta müşterilerinin gönlünü aktüel katalogları ile kazanan Şok Market son olarak yeni hafta için Çarşamba gününe özel katalog hazırladı. Özel fırsatların yer aldığı her zaman uygun fiyat garantisi sunan yeni katalog içerisinde bulunan cazip fiyatlı ürünleri sizler için inceledik. Diğer yandan Şok Market’in cumartesi günü için yayınladığı hafta sonu kataloğunda bulunan indirimlerde hala devam ediyor.

21 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM LİSTESİ

2 yıl garantili gizli rezistans 4 fincan kahve kapasitesinde Kawai Elektrikli Cezve 27,90 TL. 4 Katlı ayarlanabilir paslanmaz Piramit Dekoratif Raf 99,90 TL. indirimli fiyatı ile bu haftaki ŞOK 21 KASIM ÇARŞAMBA Kampanyaları içerisinde yerini almış durumda.Ayrıca Bu fırsat ürünlerini de Şok Kampanya avantajı olarak peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile kredi kartınız ile alabileceksiniz. ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLERİ incelememize yine Mutfak ürünleri ile devam ediyoruz. Kızartma Teli Hediyeli Emaye Kızartma Tavası 27,50 TL. ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürünler arasında ise Ülker 400 gr İçim Tost Peyniri 16,90 TL yerine sadece 10 TL. Borcam Yuvarlak Tepsi 14,75 TL. Paşabahçe Su Bardağı 7,99 TL. Paslanmaz Çelikten üretilmiş olan Süzgeç Çeşitleri 19,90 TL. Çelik 16 cm Saklama Kabı 14,90 TL.Mısır Patlangaç 4,99 TL. Cips ve Mısır Kovası 2,99 TL. Plastik Şeffaf Saksı ise sadece 5,99 ŞOK BU HAFTA KATALOĞU ile sizlere sunulacak fırsatlar bu kadarla sınırlı değil tabiki; Carte D’or Klasik Dondurma çeşitleri 1 Alana 1 Bedava avantajı ile satışa sunulurken Pantene Şampuan Avantajlı İkili Paket 22,90 tL. Çekirdeksiz 400 gr Baharatlı Yeşil Zeytin 5,95 TL.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.