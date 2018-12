ŞOK aktüel 12 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 12 Aralık ürünler indirim kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünler son dakika kampanyaları araştırılıyor. 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor. ŞOK bu hafta hangi ürünleri indirime sokacak? ŞOK 12 Aralık 2018 aktüel ürünler indirim listesini satışa sundu. Ev eşyasından ofis malzemesine birçok ürün ŞOK markette yer alıyor. 12 Aralık - 18 Aralık 2018 tarihine kadar geçerliğini koruyacak ŞOK aktüel ürünler kataloğu'nda yine birbirinden kaliteli ürünler uygun fiyatlarla halka sunulacak. Gelin birlikte ŞOK aktüel ürünler kataloğuna bakalım. ŞOK aktüel ürünlerinde; Sinbo Elektrikli Süpürge 149 TL. Sinbo Narenciye Sıkacağı 49,90 TL. Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL. Oyun Kum Seti 14,95 TL. Oyuncak Davul 9,99 TL. Oyuncak Çekişli Bultak 14,95 TL. Oyuncak Balık Seti 12,95 TL. KUMSAL Granit Efektli Cam Kapaklı 24 cm Derin Tencere 47,50 TL. Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tenceresi 47,50 TL. Granit Efektli 26 cm Tava 2750 TL. Granit Efektli 18 cm Sahan 17,95 TL. Granit Efektli 18 cm Tava 17,95 TL. Paşabahçe 20 cm Güveç Kabı 6,99 TL. 6’lı Çay Bardağı 9,90 TL. Kulplu 2’li Bardak 7,90 TL. Kapaklı 3’lü Saklama Kabı 14,90 TL. Molfix Mega Fırsat Paketi 69,90 TL. Palmoliwe 500 ml Duş Jeli Çeşitleri 9,95 TL. Çaykur Tiryaki 1 kg Çay 23,45 TL. Ülker Çokonat 5×24 gr paket 3,95 TL. Ülker Coco Star Atıştırmalık Büyük Boy 3,95 TL. Eti Browni 200 gr Classic 3,95 TL. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirimleri son dakika haberleri ve en son bilgiler star.com.tr’de…

12 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

Granit Efektli Cam Kapaklı 24 cm Derin Tencere 47,50 TL. Granit Efektli Cam Kapaklı Karnıyarık Tenceresi 47,50 TL. Granit Efektli 26 cm Tava 2750 TL. Granit Efektli 18 cm Sahan 17,95 TL. Granit Efektli 18 cm Tava 17,95 TL. ŞOK AKTÜEL KATALOĞU fırsatları bu kadarlar sınırlı değil tabi ki; Paşabahçe 20 cm Güveç Kabı 6,99 TL. 6’lı Çay Bardağı 9,90 TL. Kulplu 2’li Bardak 7,90 TL. Kapaklı 3’lü Saklama Kabı 14,90 indirimli fiyatları ile Aktüel listesindeki züccaciye ürünleri olarak kendini gösteriyor. ŞOK 12 ARALIK 2018 KAMPANYALARI devamında her zaman olduğu gibi bu haftada tüketici lehine hazırlanmış büyük indirim avantajları ile geliyor. Molfix Mega Fırsat Paketi 69,90 TL. Palmoliwe 500 ml Duş Jeli Çeşitleri 9,95 TL. Çaykur Tiryaki 1 kg Çay 23,45 TL. Ülker Çokonat 5×24 gr paket 3,95 TL. Ülker Coco Star Atıştırmalık Büyük Boy 3,95 TL. Eti Browni 200 gr Classic 3,95 TL. Ayrıca; İkincisi % 50 indirim fırsatı seçili ürünlerini tüm reyonlarda görebileceğiniz gibi yine ŞOK MARKET Şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde yine seçili ürünlerde büyük indirimler yanında BANABAK’ı İndir 25 TL lik P&G güzellik ürünü alışverişi yap ve Sinema Bileti kazanma fırsatı ŞOK BU HAFTA KATALOĞU Kampanyaları arasında yer alıyor.

12 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

12 ARALIK 2018 ŞOK AKTÜEL İNDİRİM LİSTESİNDEN BİRKAÇ ÜRÜN;

Granit efektli tava 27.50 TL

Granit efektli cam kapaklı karnıyarık tenceresi 47.50 TL (6 taksit imkanı)

Granit efektli cam kapaklı derin tencere 47.50 TL (6 taksit imkanı)

Granit efektli sahan 17.95 TL

Granit efektli tava (18 cm) 17.95 TL

Paşabahçe ürünleri 12 Aralık ŞOK Aktüel kataloğunda da satışta. Paşabahçe’ye ait 2 farklı ürün satılıyor. Züccaciye sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Paşabahçe, 12 Aralık ŞOK Aktüel kataloğunda 2’li kulplu bardağa ve 6’lı çay bardak setine yer vermiş durumda. Kalite anlamında A kalite olan bu söz konusu bardaklardan 2’li kulplu bardak 7.95 TL, 6’lı çay bardağı ise 9.99 TL’ye satılıyor.

Şok market 8 Aralık 2018 ve 11 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğunu da paylaştı.

Elektrikli Ayaklı Izgara 69,90 TL. Paşabahçe 2’li Kahve yanı Su Bardağı 9,99 TL. Hoş Sohbet Çay Bardağı Seti 14,95 TL. Borcam Büyük Kek Kalıbı 12,50 TL.Boton Kek Kalıbı ise 12.90 TL. Pasta Börek Taşıma ve Saklama Kabı 14,90 TL.Sakmala Kabı Seti 3’lü 9,99 TL.

Littlest Pet Shop Miniş ailesi 19,95 TL. Littlest Pet Kolleksiyonları Seti 39,90 TL. My Litte Pony EG Hikaye Seti 39,90 TL. My Litte Oyun Seti 39,90 TL. My Litte Oyun Çantası 29,90 TL.My Litte Pony EG Aksesuarlı Oyun Seti 24,90 TL. My Litte Süprizli Oyuncak 24,90 TL. Aytaç 220 gr Fermente Sucuk 22,90 TL yerine 10 TL. Sensodayne Diş Fırçası Ultra Sensivite Avantajlı Paket 17,90 TL yerine 8 TL.

7 ARALIK-11 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK aktüel market 5 Aralık indirimleri neler? Termal Erkek- Kadın Uzun Kol Üst İçlik 24,90 TL. Termal Erkek uzun Alt İçlik 24,90 TL. Kadın Çocuk Toka Çeşitleri 2,45 TL. Şemsiye sadece 29,90 TL indirimli fiyatı ile ŞOK MARKET reyonlarında yer alacak.

ŞOK aktüel ürünleri içerisinde Sinbo marka 2 yıl garantili elektrikli çelik çay makinesi 79.90 TL, RAKS marka 2 yıl garantili fanlı ısıtıcı 59.90 TL, camlı halatlı sarkıt avize 39.90 TL, kalorifer suluğu 3.99 TL, kadın-çocuk toka çeşitleri 2.45 TL, erkek-kadın termal havlu çorap 5.99 TL, spor tayt 17.95 TL, termal erkek-kadın uzun kol üstiçlik 24.90 TL, termal erkek uzun alt içlik 24.90 TL fiyatı ile bulunuyor. Erkek trekking ayakkabı 45 TL’den, 2 yıl garantili ayakkabılık 99.90 TL, erkek örme bere 6.99 TL’den, erkek polarlı bere 7.99 TL’den, erkek boyunluklu bere 9.95 TL’den, bayan eldiven 19.95 TL’den, kadın boyunluk 5.99 TL’den satışa çıkarılıyor.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.