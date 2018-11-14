ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi
ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler kataloğu açıklandı. ŞOK market 14 Kasım aktüel ürünlerini raflara dizdi. Peki ŞOK bu hafta hangi ürünleri indirime girdi? 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi yayında! 14 Kasım ŞOK aktüel ürünler harcadıkça kazandırıyor. Vatandaş uygun ve kaliteli alışveriş yapmak için ŞOK marketleri tercih ediyor. ŞOK aktüel ürünler 14 Kasım 2018 indirimleri merak ediliyor. Her Çarşamba yeni ürünleri indirime sokan ŞOK aktüel markette bu hafta neler var? Güncel ŞOK aktüel ürünleri fiyatlarıyla şaşırtıyor. 14 Kasım Şok aktüel kataloğu yine dolu dolu fırsat ürünleri ile geldi. İlk sayfaya baktığımızda özellikle ev hanımlarının memnun kalacağı indirimler görüyoruz. Bu hafta şok marketlerde Kumsal markasına ait tencere ve tava çeşitlerinde indirim var. Kumsal markasının Granit cam kapaklı derin tenceresi 44,90 TL, Granit cam kapaklı karnıyarık tenceresi 44,90 TL, Granit tava 24,90 TL, Granit Sahan tava 16,95 TL, Granit küçük tava 16,95 TL fiyatıyla bu hafta Şok Markette satışta olacak. Yine bu hafta şok marketlerde çok sık görmeye alıştığımız Paşabahçe ürünlerinde de indirim kampanyası bulunuyor. Paşabahçe 3lü kulplu çay bardağı 7,99 TL, Paşabahçe kare tepsi 17,95 TL, Üçlü Barrel bardak 7,99 TL ve Üçlü baharatlık 4,99 TL fiyatı ile satılacak ürünler oluyor. Bu hafta şok marketlerde Metal kapaklı küçük kavanoz 5,99 TL, metal kapaklı orta kavanoz 6,99 TL ve metal kapaklı büyük kavanoz 7,99 TL. Yine son olarak bu sayfada karşımıza çıkan ürün çok amaçlı desenli makas ve bıçak çeşitleri 4,99 TL adet fiyatı ile oluyor.
ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler kataloğu 20 Kasım’a kadar geçerli olacak. 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Birbirinden güzel ürünleri raflara dizen ŞOK markette bu hafta neler var? 14 Kasım ŞOK aktüel ürünler indirimlerinde ev eşyasından ofis malzemesine dilediğiniz her ürün indirimde olacak. Gelin birlikte 14-20 Kasım tarihlerinde geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğuna bakalım. Şok 14 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta manav grubu ürünlerde yine sabitlenmiş fiyatlar sizlerle buluşacak. Şok Aktüel Çarşamba kataloğu ile bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde yine indirim ve fırsat sizlerle buluşacak. Bu katalog içerisinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 220 gr. Aytaç fermente sucuk 22,90 TL yerine 10 TL fiyatı ile satışta olacak. Şok Market’in bu sayfasında daha çok gıda grubu ürünlerde kampanya görüyoruz. Şok aktüel kataloğu içerisinde bu hafta 1000 gram Aynes taze beyaz peynir 16,95 TL, 500 gram Çaykur Tiryaki çay 11,95 TL, 200 gram Torku labne bir alana bir bedava 7,50 TL Negro Bold 2,25 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. İşte ŞOK aktüel ürünleri star.com.tr'de...
ŞOK 14 KASIM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?
ŞOK 14 KASIM 2018 aktüel ürünler indirimlerini yayınladı. Alışverişin tüm imkanlarını müşteriye sunmaya çalışan ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Seçili ürünlerde büyük indirimler dışında kredi kartına peşin fiyatına 6 Taksit imkanı ve kredi kartına para puan kazanma şansını ŞOK KATALOĞU kampanyaları olarak sizlere sunuyor…
ŞOK market’in Çarşamba özel kampanyalarının ne kadar mükemmel olduğunu artık sizlerde biliyorsunuz. Her Çarşamba evimizi şenlendirmek için canla başla çalışan aktüel marketlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Elbette ki bu marketler içinde takipçisi epey çok olan ŞOK’un, aktüel kampanyaları ile yarattığı ucuzluk keyfini görmemezlikten gelemeyiz.
İşte Aktüel fırsatları 14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA gününe kadar reyonlarda bulabileceğiniz ürünlerin başında; Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin tencere 44,90 TL. Granit Cam Kapaklı Karnıyarık tencere 44,90 TL.Granit Sahan Tava 16,95 TL. Granit Tava 16,95 TL. Züccaciye Ürünleri devamında ise Paşabahçe kalite güvencesi ile Kare Tepsi 14,95 TL. Kulplu 3’lü Çay bardağı 7,95 TL.Barrel 3’lü Bardak 7,99 TL. Baharatlık 3’lü 4,95 TL. Metal 1000cc Kapaklı Kavanoz 5,99 TL. Metal 1500cc Metal Kavanoz 6,99 TL. Metal 2500cc Kavanoz 7,99 TL. Çok Amaçlı desenli Makas eve Bıçak adet fiyatı 4,99 TL.
ŞOK 7 KASIM 13 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA
ŞOK market 7 – 13 Kasım 2018 tarih aralığında geçerli olacak olan kampanyasında hangi aktüel ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? Merakla beklediğiniz bu haftanın Şok aktüel kampanyasına ait olan indirim listesini sizler için inceledik. Her hafta sosyal medyada sıkça arananlar arasında yer alan Şok indirimlerinde yine sürpriz fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Şok aktüel de bu hafta özellikle bir ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Sizleri fazla meraklandırmadan hemen söyleyelim, Molfix mega fırsat paketi sabırsızlıkla bekleyen ŞOK aktüel takipçileri için, 69,95 TL fiyatı ile tüm ŞOK şubelerinde satışa çıkarılacak.
ŞOK HAKKINDA
Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.
Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.
2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.
Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.
Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.
Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.
Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.
Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.
İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.
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