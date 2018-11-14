ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 14 Kasım ürünler kataloğu 20 Kasım’a kadar geçerli olacak. 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. Birbirinden güzel ürünleri raflara dizen ŞOK markette bu hafta neler var? 14 Kasım ŞOK aktüel ürünler indirimlerinde ev eşyasından ofis malzemesine dilediğiniz her ürün indirimde olacak. Gelin birlikte 14-20 Kasım tarihlerinde geçerli olacak ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğuna bakalım. Şok 14 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta manav grubu ürünlerde yine sabitlenmiş fiyatlar sizlerle buluşacak. Şok Aktüel Çarşamba kataloğu ile bu hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde yine indirim ve fırsat sizlerle buluşacak. Bu katalog içerisinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde 220 gr. Aytaç fermente sucuk 22,90 TL yerine 10 TL fiyatı ile satışta olacak. Şok Market’in bu sayfasında daha çok gıda grubu ürünlerde kampanya görüyoruz. Şok aktüel kataloğu içerisinde bu hafta 1000 gram Aynes taze beyaz peynir 16,95 TL, 500 gram Çaykur Tiryaki çay 11,95 TL, 200 gram Torku labne bir alana bir bedava 7,50 TL Negro Bold 2,25 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. İşte ŞOK aktüel ürünleri star.com.tr'de...

ŞOK 14 KASIM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

ŞOK 14 KASIM 2018 aktüel ürünler indirimlerini yayınladı. Alışverişin tüm imkanlarını müşteriye sunmaya çalışan ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Seçili ürünlerde büyük indirimler dışında kredi kartına peşin fiyatına 6 Taksit imkanı ve kredi kartına para puan kazanma şansını ŞOK KATALOĞU kampanyaları olarak sizlere sunuyor…

ŞOK market’in Çarşamba özel kampanyalarının ne kadar mükemmel olduğunu artık sizlerde biliyorsunuz. Her Çarşamba evimizi şenlendirmek için canla başla çalışan aktüel marketlerimize teşekkürü bir borç biliriz. Elbette ki bu marketler içinde takipçisi epey çok olan ŞOK’un, aktüel kampanyaları ile yarattığı ucuzluk keyfini görmemezlikten gelemeyiz.

İşte Aktüel fırsatları 14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA gününe kadar reyonlarda bulabileceğiniz ürünlerin başında; Kumsal Granit Cam Kapaklı Derin tencere 44,90 TL. Granit Cam Kapaklı Karnıyarık tencere 44,90 TL.Granit Sahan Tava 16,95 TL. Granit Tava 16,95 TL. Züccaciye Ürünleri devamında ise Paşabahçe kalite güvencesi ile Kare Tepsi 14,95 TL. Kulplu 3’lü Çay bardağı 7,95 TL.Barrel 3’lü Bardak 7,99 TL. Baharatlık 3’lü 4,95 TL. Metal 1000cc Kapaklı Kavanoz 5,99 TL. Metal 1500cc Metal Kavanoz 6,99 TL. Metal 2500cc Kavanoz 7,99 TL. Çok Amaçlı desenli Makas eve Bıçak adet fiyatı 4,99 TL.











ŞOK 7 KASIM 13 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

ŞOK market 7 – 13 Kasım 2018 tarih aralığında geçerli olacak olan kampanyasında hangi aktüel ürünler indirimli olarak satışa sunulacak? Merakla beklediğiniz bu haftanın Şok aktüel kampanyasına ait olan indirim listesini sizler için inceledik. Her hafta sosyal medyada sıkça arananlar arasında yer alan Şok indirimlerinde yine sürpriz fırsatlar ile karşılaşacaksınız. Şok aktüel de bu hafta özellikle bir ürün grubunda kaçırılmayacak fırsatlar bulunuyor. Sizleri fazla meraklandırmadan hemen söyleyelim, Molfix mega fırsat paketi sabırsızlıkla bekleyen ŞOK aktüel takipçileri için, 69,95 TL fiyatı ile tüm ŞOK şubelerinde satışa çıkarılacak.