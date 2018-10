ŞOK aktüel 17 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi açıklandı

ŞOK aktüel 17 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde bu hafta neler var? ŞOK market ‘’ Evin İhtiyaçları İçin ŞOK Yeter De Artar’’ sloganıyla kampanyalarını satışa sundu. 17 Ekim 2018 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? 17 Ekim ŞOK Aktüel ürünlerinin neler olduğu yayınlanan ŞOK Aktüel kataloğuyla birlikte açıklandı. Birçok ürünün yer aldığı ŞOK Aktüel kataloğu, birçok ihtiyaca yönelik ürünlerle birlikte geliyor. ŞOK 10-17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market aktüel indirimli ürünler fiyat listesi araştırılıyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicilerin beğenisine sunan ŞOK market yeni indirimleriyle karşımızda! ŞOK aktüel ürünler 17 – 23 Ekim özel kampanyasında hangi aktüel ürünlerin satışı yapılacak? Geçen hafta yayınladığı aktüel Çarşamba kampanyası çok beğenilen ŞOK aktüelin bu hafta ki kampanyasının beklentileri karşılayıp karşılayamayacağı çok merak ediliyor. Aktüel ŞOK kampanyasının ilk göze çarpan indirimli ürün grubunu temel gıda maddeleri oluşturacak. Özellikle kampanyada yer alacak olan 5 lt Evin ayçiçek yağının 32,50TL olan indirimli fiyatınları sizler bekliyor. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler kataloğu star.com.tr'de...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 EKİM 2018

17 Ekim ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda yok yok! ŞOK market ürünlerinde bu hafta neler var? 17 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ kampanyaları arasında; kullanımı kolay ve Karaoke Mikrofon 54,90 TLüstelik kredikartına peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile.Keramika Line Seramik ürünleri olarak Bu Hafta Şok Aktüel listesinde Line Kupa 3,95 TL. Line Çerezlik 3,95 TL. Line Kase 3,50 TL. Şok 17 Ekim Aktüel Ürünleri detaylarında Tekstil Ürünleri ve Giyim Ürünleri bu hafta büyük indirimler reyonlarda yer alacak. İşte %100 Baskılı Havlu 4,95 TL. Peçete 3’lü set 5,95 TL. Çocuklarımız için %100 Pamuktan üretilmiş Lisanslı Çocuk T-Shirt 10,90 TL. Chantele Erkek-Kadın-Çocuk Termal Çorap çeşitleri 7,95 TL. Şok Market indirimleri devamında Gıda Ürünleri tüketici bütçesine destek amaçlı büyük indirimlerle Bu Hafta Şok reyonlarında karşınıza çıkacak. Hergün Düşük Fiyat Etiketi ile Anadolu Mutfağı Pirinç 14,75 TL.Evin Ayçiçek yağı 32,50 TL. Altınküp Küp Şeker 1 kg 8,25 TL. Toz Şeker 5 kg 19,75 TL.Piyale Un 2kg 9,25 TL.Piyale Makarna Çeşitleri 1,15 TL. indirimle satışa sunulacak. Bütün Tavuk kg fiyatı 8,95 TL.Çaykur Tiryaki Çay 500 gr 11,95 TL. Manav reyonunda sabit fiyat garantili indirim fırsatları yanında Şok Market Bu Hafta Kişisel Bakım Ürünleri olarak Arko Kalitesi ile Krem 1,90 TL. Arko Nem Krem 5,90 TL.

17 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 10-16 EKİM 2018

ŞOK aktüel 10 – 16 Ekim 2018 kampanya dönemi gerçekten evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlandı. ŞOK’un bu haftaki kampanyasında aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. İncelemek için sabırsızlandığınız ŞOK aktüel kataloğu ise her zaman olduğu gibi haberimizin sonunda ekli olarak yer alacak. ŞOK aktüelin ilk sayfasında çeşitli küçük ev gereçleri yer alıyor. Özellikle hemen her aktüel kampanyada bulunmasına rağmen çok rağbet gören Group marka elektrikli çelik su ısıtıcısı 49,90 TL’ye ŞOK aktüel reyonlarında satışa sunulacak.

ŞOK aktüelde bir hafta boyunca sizlerin beğenisine sunulacak. 120 cc saklama kabı 9,95 TL, Paşabahçe 6’lı çay bardağı 9,95 TL, borcam yuvarlak tepsi 14,90 TL, Paşabahçe 2’li çerezlik ise 5,95 TL olarak ŞOK aktüel Çarşamba günü indirimli olarak satılmaya başlanacak. Kampanyada yer alan ikincisi yüzde elli indirimli olarak satılacak olan ürünleri mutlaka incelemelisiniz. Her gün düşük fiyat reyonlarında ise yine çok çeşitli aktüel ŞOK ürünü satışa çıkarılacak. Ürünlerin her kampanya döneminde olduğu gibi sınırlı sayıdadır.

Group Elektrikli Çelik Su Isıtıcısı

10 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunun ilk ürünü “Group” markalı elektrikli çelik su ısıtıcısı oluyor. 1 Ay içerisinde en az 2 ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan bu ürüne talep çok yoğun. Tamamı paslanmaz çelikten üretilen gövdesi, 1500 Watt’lık yüksek performans gösteren gücüyle öne çıkan elektrikli çelik su ısıtıcısının su haznesi 1.8 litre.

Üründe su kaynadığı anda otomatik olarak kendini kapatma özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra eğer aşırı ısınma durumu olursa, su kaynamadan da kendini kapatabilir. Çünkü aşırı ısınmalarda yanma, patlama gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden ŞOK Aktüel kataloğundaki bu ürünü alırken korkmanıza gerek yok. Her türlü emniyet sistemi bulunuyor. Yine gövdesi gibi rezistansı da paslanmaz çelikten imal edilmiş ve gizli. ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkan bu ürünü 2 yıl boyunca garantili olarak satılıyor. Fiyatı ise 49.90 TL.

ŞOK 17 EKİM aktüel ürünler indirimleri açıklanınca haberimize eklenecektir.

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KAMPANYASI 10 EKİ16 EKİM 2018 KATALOĞU:

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (10 EKİM 2018)

10 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunun ilk ürünü “Group” markalı elektrikli çelik su ısıtıcısı oluyor. 1 Ay içerisinde en az 2 ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan bu ürüne talep çok yoğun. Tamamı paslanmaz çelikten üretilen gövdesi, 1500 Watt’lık yüksek performans gösteren gücüyle öne çıkan elektrikli çelik su ısıtıcısının su haznesi 1.8 litre.

Üründe su kaynadığı anda otomatik olarak kendini kapatma özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra eğer aşırı ısınma durumu olursa, su kaynamadan da kendini kapatabilir. Çünkü aşırı ısınmalarda yanma, patlama gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden ŞOK Aktüel kataloğundaki bu ürünü alırken korkmanıza gerek yok. Her türlü emniyet sistemi bulunuyor. Yine gövdesi gibi rezistansı da paslanmaz çelikten imal edilmiş ve gizli. ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkan bu ürünü 2 yıl boyunca garantili olarak satılıyor. Fiyatı ise 49.90 TL.

Mutfak Ürünleri

ŞOK Aktüel kataloğunda her zaman olduğu gibi yine mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Paşabahçe ve Paşabahçe’nin alt markası olan Borcam imzaları taşıyan bu ürünlerin fiyatı çok uygun.

Paşabahçe imzalı Snowbox saklama kabı ŞOK Aktüel kataloğundaki mutfak ürünlerinden ilk sırada geleni oluyor. ŞOK Aktüel kataloğunda 9.95 TL fiyatı bulunan bu ürünün toplam saklama haznesi 1200 cc. Kışın gelmesiyle birlikte saklama kabında saklanması gereken ürünleri koyabileceğiniz bu saklama kabı kalite noktasında sizi çok memnun edecektir.

Diğer bir ŞOK Aktüel ürünü ise yine Paşabahçe imzalı 6’lı çay bardağı oluyor. 160 cc ölçüsü bulunan ince belli uzun çay bardağı seti yemek masalarınıza hoş bir görünüm katacaktır. Ayrıca tutuş açısından da çay içerken ayrı bir zevk almanıza vesile olacaktır. Bu ürün de ŞOK Aktüel kataloğunda 9.95 TL’ye satılıyor.

Borcam Yuvarlak tepsi ise ŞOK Aktüel kataloglarının vazgeçilmezi oldu. 2950 cc alanı bulunan yuvarlak tepsi, kek, pasta, börek, çörek yaparken en büyük yardımcılarınızdan birisi olacak. Yüksek ısıya dayanıklı olan bu ürünün ŞOK Aktüel kataloğu kapsamında fiyatı 14.90 TL

Bu mutfak ürünlerinin yanı sıra yine ŞOK Aktüel kataloğunda 2’li çerezlik ön plana çıkıyor. Sade şeffaf görünümdeki 2’li çerezliğin fiyatı ise çok uygun. 5.95 TL’ye satın alabiliyorsunuz. ŞOK Aktüel kataloğu mutfak ürünleri bu şekilde.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.