ŞOK aktüel 19 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK market aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 19 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde neler var? ŞOK market indirime doymuyor. Çarşamba günlerinin vazgeçilmezi ŞOK aktüel ürünler Aralık 2018 indirimlerini yayında! 19 Aralık 2018 ŞOK aktüel ürünlerinde bu hafta neler olacak? ŞOK bu hafta şaşırtacak. 19 Aralık ŞOK aktüel’de bu hafta; Termo taban 40-44 numara aralığında Erkek Spor Bot 45 TL. Gezer Erkek-Kadın ve Çocuk Terlik çeşitleri 15,95 TL. Kadın-Çocuk Termal Çorap 9,99 TL. değişik beden seçenekleri ile Chantele Desenli Erkek Boxer 10 TL. Desenli Kadın 2’li Slip 10 TL. Çıtçıtlı Kadın Body 10 TL. Şok Aktüel 19 Aralık Çarşamba İndirimli ürünleri devamında ise; Çift Kişilik Baskılı Yorgan 59,90 TL. Tek Kişilik Baskılı Yorgan 49,90 TL. %100 Pamuk Yastık Kılıfı 2’li 10 TL. Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 27,90 TL. Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 24,90 TL. Elyaf dolgulu Silikon Yastık 14,95 TL. indirimli fiyatı ile satışa sunuluyor. ŞOK MARKET KAMPANYALARI bu kadarla sınırlı değil tabi ki; Ariel,Alo,Persil ve Tursil Markalı Toz detarjanlarında %20 net indirim avantajı yanında, %40 indirimli olan ürünleri ayrıca dikkatlerinizden kaçmayacaktır. Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 10,74 TL. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler kataloğu son dakika haberleri ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

19 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU AÇIKLANDI

19 ARALIK 2018 ŞOK MARKET KAMPANYALARI devamında ise Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri Bu haftanın en fazla yer alan kampanyaları diyebiliriz.İşte Termo taban 40-44 numara aralığında Erkek Spor Bot 45 TL. Gezer Erkek-Kadın ve Çocuk Terlik çeşitleri 15,95 TL. Kadın-Çocuk Termal Çorap 9,99 TL. değişik beden seçenekleri ile Chantele Desenli Erkek Boxer 10 TL. Desenli Kadın 2’li Slip 10 TL. Çıtçıtlı Kadın Body 10 TL. Şok Aktüel 19 Aralık Çarşamba İndirimli ürünleri devamında ise; Çift Kişilik Baskılı Yorgan 59,90 TL. Tek Kişilik Baskılı Yorgan 49,90 TL. %100 Pamuk Yastık Kılıfı 2’li 10 TL.

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 27,90 TL. Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 24,90 TL. Elyaf dolgulu Silikon Yastık 14,95 TL. indirimli fiyatı ile satışa sunuluyor. ŞOK MARKET KAMPANYALARI bu kadarla sınırlı değil tabi ki; Ariel,Alo,Persil ve Tursil Markalı Toz detarjanlarında %20 net indirim avantajı yanında, %40 indirimli olan ürünleri ayrıca dikkatlerinizden kaçmayacaktır. Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 10,74 TL. Toft Sprey Power 16,74 TL. Elidor 7/24 Bakım Kremi 8,94 TL. Hobby Energy Saç Jölesi 6,57 TL. Pantene 500ml Şampuan Çeşitleri 13,95 TL. Bingo ikili Hijyen Paketi 11,95 TL. Çocuklarımız için bu hafta özenle seçilmiş Oyuncaklar ise;Hayvanlar Alemi Puzzle Çeşitleri 10 TL. Oyuncak Traktör 7,99 TL. Oyuncak Mutfak Piknik ve Meyve Sepetleri 14,95 TL. Şok Market şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri seçili ürünler arasında ise; Ülker Çokokrem 700 gr 15,95 TL yerine sadece 10 TL indirimli fiyatı ile alabileceksiniz.

19 ARALIK 2018 ŞOK MARKET KATALOĞU

Çift Kişilik Baskılı Yorgan 59,90 TL. Tek Kişilik Baskılı Yorgan 49,90 TL. %100 Pamuk Yastık Kılıfı 2’li 10 TL. Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 27,90 TL. Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 24,90 TL. Elyaf dolgulu Silikon Yastık 14,95 TL. Gliss Ultimate Oil Elixir Sıvı Saç Kremi 10,74 TL. Toft Sprey Power 16,74 TL. Elidor 7/24 Bakım Kremi 8,94 TL. Hobby Energy Saç Jölesi 6,57 TL. Pantene 500ml Şampuan Çeşitleri 13,95 TL. Bingo ikili Hijyen Paketi 11,95 TL. Hayvanlar Alemi Puzzle Çeşitleri 10 TL. Oyuncak Traktör 7,99 TL. Oyuncak Mutfak Piknik ve Meyve Sepetleri 14,95 TL. Ülker Çokokrem 700 gr 15,95 TL yerine sadece 10 TL indirimli fiyatı ile alabileceksiniz.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.