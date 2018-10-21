ŞOK aktüel 24 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi yayında. ŞOK Yeter De Artar kampanyası başladı. 24 Ekim ŞOK aktüel ürünler fırsatlarına göz atın. Hem kaliteli hem şık ürünleriyle ŞOK market Çarşamba günleri indirime giriyor. ŞOK 24 Ekim 2018 aktüel ürünler indirim kataloğunda neler olacak? 24 Ekim ŞOK kataloğu müşterinin ilgisini çekiyor. ŞOK markete 24 Ekim indirimlerinde neler var birlikte inceleyelim. Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 3lt 13,95 TL yerine ikili alımlarda sadece 10,46 TL indirimli ürünler arasında. Ayrıca; 24 EKİM 2018 ŞOK AKTÜEL ile Lipton Yellow Label Çay 1000 gr 26,95 TL yerine 23,45 TL. Yumurta 15 ‘li 8,50 TL. Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 11,95 TL yerine 10,45 TL.Cif Sprey Banyo Mutfak 1000ml 12,95 Tl yerine 10,95 TL. Gliss 550 ml Şampuan Çeşitleri 12,95 TL. yerine 10,75 TL indirimli fiyatları ile ŞOK MARKET reyonlarında Çarşamba günü satışa sunulacak. ŞOK AKTÜEL KATALOĞU kampanyaları arasında Manav reyonunda muhteşem ürünler sabit fiyat garantisi ile satışa sunulurken ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünler arasında ise Pınar 400 gr Tost Peyniri 16,90 TL yerine sadece 10 TL. Çocuklarımız için Şokta Bu Hafta Neler var der gibisiniz; Barbie Pırıltılı Bebek 18,90 TL. indirimler çocuğunuza alabileceğiniz fırsat ürünü sizleri bekliyor. İşte ŞOK aktüel ürünler indirimleri star.com.tr’de…

ŞOK 24 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 24 EKİM indirimleri bu kadarla sınırlı değil tabiki; Evinizin ihtiyaçlarını en uygun fiyata karşılamaya yönelik kampanyalarına Şok Yeter de Artar Etiketi ile devam eden ŞOK MARKET tüm reyonlarda sizlere büyük indirimlerle ürünler sunuyor. İşte; İkincisi % 50 indirimli ürün gruplarında Ülker Dankek Mozaik/Meyveli Baton Kek 210 gr 4,25 TL yerine sadece 3,19 TL. Uno Çikolata Kremalı Kruvasan 300gr 8,50 TL yerine sadece 6,38 TL. Vernel Yumuşatıcı Çeşitleri 3lt 13,95 TL yerine ikili alımlarda sadece 10,46 TL indirimli ürünler arasında. Ayrıca; 24 EKİM 2018 ŞOK AKTÜEL ile Lipton Yellow Label Çay 1000 gr 26,95 TL yerine 23,45 TL. Yumurta 15 ‘li 8,50 TL. Yudum Ayçiçek Yağı 1 lt 11,95 TL yerine 10,45 TL.Cif Sprey Banyo Mutfak 1000ml 12,95 Tl yerine 10,95 TL. Gliss 550 ml Şampuan Çeşitleri 12,95 TL. yerine 10,75 TL indirimli fiyatları ile ŞOK MARKET reyonlarında Çarşamba günü satışa sunulacak. ŞOK AKTÜEL KATALOĞU kampanyaları arasında Manav reyonunda muhteşem ürünler sabit fiyat garantisi ile satışa sunulurken ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünler arasında ise Pınar 400 gr Tost Peyniri 16,90 TL yerine sadece 10 TL. Çocuklarımız için Şokta Bu Hafta Neler var der gibisiniz; Barbie Pırıltılı Bebek 18,90 TL. indirimler çocuğunuza alabileceğiniz fırsat ürünü yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 EKİM 2018

17 Ekim ŞOK aktüel ürünleri kataloğunda yok yok! ŞOK market ürünlerinde bu hafta neler var? 17 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ kampanyaları arasında; kullanımı kolay ve Karaoke Mikrofon 54,90 TLüstelik kredikartına peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile.Keramika Line Seramik ürünleri olarak Bu Hafta Şok Aktüel listesinde Line Kupa 3,95 TL. Line Çerezlik 3,95 TL. Line Kase 3,50 TL. Şok 17 Ekim Aktüel Ürünleri detaylarında Tekstil Ürünleri ve Giyim Ürünleri bu hafta büyük indirimler reyonlarda yer alacak. İşte %100 Baskılı Havlu 4,95 TL. Peçete 3’lü set 5,95 TL. Çocuklarımız için %100 Pamuktan üretilmiş Lisanslı Çocuk T-Shirt 10,90 TL. Chantele Erkek-Kadın-Çocuk Termal Çorap çeşitleri 7,95 TL. Şok Market indirimleri devamında Gıda Ürünleri tüketici bütçesine destek amaçlı büyük indirimlerle Bu Hafta Şok reyonlarında karşınıza çıkacak. Hergün Düşük Fiyat Etiketi ile Anadolu Mutfağı Pirinç 14,75 TL.Evin Ayçiçek yağı 32,50 TL. Altınküp Küp Şeker 1 kg 8,25 TL. Toz Şeker 5 kg 19,75 TL.Piyale Un 2kg 9,25 TL.Piyale Makarna Çeşitleri 1,15 TL. indirimle satışa sunulacak. Bütün Tavuk kg fiyatı 8,95 TL.Çaykur Tiryaki Çay 500 gr 11,95 TL. Manav reyonunda sabit fiyat garantili indirim fırsatları yanında Şok Market Bu Hafta Kişisel Bakım Ürünleri olarak Arko Kalitesi ile Krem 1,90 TL. Arko Nem Krem 5,90 TL.

17 EKİM ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.