ŞOK aktüel 28 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 28 Kasım ürünler indirim kataloğu araştırılıyor. 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde neler olacak? Her Çarşamba en güzel ürünlerini satışa sunan ŞOK market indirimlerinden yararlanın. 28 Kasım 2018 ŞOK aktüel ürünler kataloğu bir hayli kabarık. ŞOK bu hafta hangi ürünleri indirime sokacak? Kasım ayının son indirimini yaşatacak olan ŞOK aktüel 28 Kasım kataloğu merak ediliyor. 28 KASIM 2018 ŞOK KATALOĞU Kampanyalı ürünleri devamında; LAV Kalitesi ve şık tasarımları ile dikkatlerinizden kaçmayacak olan 12 Parça Desenli Çay Seti 22,50 TL. Desenli 3’lü Meşrubat Bardağı 7,99 TL. Paşabahçe Ayaklı Kase 17,95 TL. Varlo Kulplu 4’lü Bardak 19,95 tL. Kapaklı Saklama Kabı 4’lü Set ise 14,95 TL indirimle geliyor. ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLERİ bu kadarla sınırlı değil tabiki; Bayanların dikkatini çekecek diğer fırsatlar arasında değişik beden seçenekleri ile Kadın Örme Bluz 29,50 TL. ve dolaplarınızda ki karmaşıklığı giderecek Tv Ürünü Ahşap Organizer 19,95 TL. Tüketicilerine her zaman için ihtiyaçlarınız için Şok Yeter de Artar etiketi ile muhteşem indirimlerle fırsat ürünleri sunan Şok Market Gıda ve Temizlik reyonunda yer alacak kampanyalar arasında ise; Sütaş 3×250 gr Süzme Peynir 14,75 TL. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu star.com.tr’de…

ŞOK AKTÜEL 28 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Kataloğun tamamı açıklanınca haberimize ekleme yapılacaktır.

24 KASIM ŞOK AKTÜEL İNDİRİM FIRSATLARI

24 Kasım Şok Aktüel hafta sonu kataloğu ile gelen indirim fırsatları tabii ki sadece iki üründen ibaret değil. Hafta sonunda Şok Markette çok özel kampanya ve fırsatlar sizleri bekliyor. Bu hafta katalogdan yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Oba filizim poşet çay 100’lü 18,90 TL yerine 10 TL, 26 – 27 Kasım 2018 tarihleri arasında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde ise Fora siyah sele zeytin 12,20 TL yerine 7,00 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Şok Aktüel hafta sonu kataloğu ile indirime girecek olan diğer ürünler ise şu şekilde;

Ana Sayfa›Aktüel Ürünler›ŞOK 24 Kasım 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu Hafta Sonu İndirimleriŞOK 24 Kasım 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu Hafta Sonu İndirimleriŞok 24 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu hafta sonu için yayınlandı. Şok Market'in hafta sonu için hazırladığı özel kampanyalı ürünler bu katalogda sizlerle buluşuyor. Şok Aktüel 24 Kasım 2018 kataloğu ile gelecek hafta sonu kampanyalarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz…Yazar : Ayşe Güngör1 gün önce2 dk okuma süresi

ŞOK 24 Kasım 2018 Aktüel Ürünler Kataloğu Hafta Sonu İndirimleri

Şok Market hafta sonu aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta sonundan itibaren Şok markette geçerli olacak kampanya içerisinde onlarca ürün bulunuyor. Özellikle televizyon ve televizyon ünitesi kampanyanın en dikkat çeken ürünlerinden. Katalog önce sosyal medya üzerinden paylaşıldı ardından da Şok Market’in resmi internet sitesi üzerinde görseller yayınlandı. Şok 24 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile hangi ürünler indirime girecek? Bu sorunun yanıtını merak eden takipçilerimiz haberimizin devamında Kataloğun detaylı incelemesi bulabilirler…

24 Kasım şok hafta sonu aktüel ürünler kataloğu ile indirime girecek ürünler belli oldu. Şok Market hafta sonu kampanyası içerisinde hangi ürünler indirimde olacak sorusunu tüketiciler tarafından aranıyordu. Birçok tüketicinin merak ettiği bu soru Şok Market’in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanır yayınlanmaz belli oldu. Biz de katalog yayınlanınca hemen sizler için bir inceleme yaptık. Bu hafta sonu Şok aktüel kataloğu ile birbirinden cazip fiyatlı ürünler kampanyaya giriyor. Özellikle uygun fiyata televizyon arayanlar Bu katalog içerisinde hem televizyon hem de televizyon ünitesi bulacaklar. Şok Aktüel hafta sonu kataloğu ile gelen indirim fırsatlarının detaylarını inceleyelim…

ŞOK AKTÜEL 24 KASIM HAFTA SONU İNDİRİMLERİ

Şok Aktüel 24 Kasım 2018 kataloğu ile hafta sonu indirime girecek ürünleri Tek Tek inceliyoruz. Özellikle bu hafta teknoloji grubu ürünlerde kampanya ya giden Şok Markette 2 yıl garantili televizyon ve bu televizyonun yanında harika bir televizyon ünitesi dikkat çekiyor. Isterseniz öncelikle bu ürünlerin özelliklerine bakalım;

Axen 32” Uydu Alıcılı Led TV

Şok Aktüel bu hafta kataloğu içerisinde Axen 32 inç uydu alıcılı LED TV’yi satışa sunuyor. Fiyat etiketi 1049 TL olan bu televizyonun özellikleri şu şekilde;

2x HDMI çıkışı

2 yıl garanti

USB Media Player özelliği

82 Ekran

1366 x 768

Ses 2 x 8 W

Kredi kartına vade farkı ile 3 taksit imkanı

Televizyon Ünitesi

Ayrıca Şok Aktüel hafta sonu kataloğu içerisinde harika bir televizyon ünitesi de sizleri bekliyor. 120 x 43 x 30 cm Boyutlarında olan bu televizyon ünitesinin fiyatı 79,90 TL. Bu televizyon ünitesine 13,32 TL x 6 taksit imkanı ile satın alabilirsiniz.

24 KASIM ŞOK AKTÜEL İNDİRİM FIRSATLARI

24 Kasım Şok Aktüel hafta sonu kataloğu ile gelen indirim fırsatları tabii ki sadece iki üründen ibaret değil. Hafta sonunda Şok Markette çok özel kampanya ve fırsatlar sizleri bekliyor. Bu hafta katalogdan yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Oba filizim poşet çay 100’lü 18,90 TL yerine 10 TL, 26 – 27 Kasım 2018 tarihleri arasında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde ise Fora siyah sele zeytin 12,20 TL yerine 7,00 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Şok Aktüel hafta sonu kataloğu ile indirime girecek olan diğer ürünler ise şu şekilde;

Mini Quartz ısıtıcı 39,90 TL

Çift kişilik yorgan 69,90 TL

Silikon yastık 14,95 TL

Kadın bot 34,90 TL

Çocuk panduf 19,95 TL

Plastik askı altılı 4,99 TL

Şok 24 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile hafta sonuna bu ürünler raflarda olacak. 24 Kasım’da başlayan indirim kampanyası Şok 28 Kasım 2018 kataloğu yayınlanana kadar geçerli olacak. Kampanya fırsatlarını yakalamak istiyorsanız mutlaka cumartesi günü bir şok market mağazasına uğrayın.

21-27 KASIM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM LİSTESİ

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLERİ incelememize yine Mutfak ürünleri ile devam ediyoruz. Kızartma Teli Hediyeli Emaye Kızartma Tavası 27,50 TL. ŞOK MARKET şubelerinde yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde seçili ürünler arasında ise Ülker 400 gr İçim Tost Peyniri 16,90 TL yerine sadece 10 TL. Borcam Yuvarlak Tepsi 14,75 TL. Paşabahçe Su Bardağı 7,99 TL. Paslanmaz Çelikten üretilmiş olan Süzgeç Çeşitleri 19,90 TL. Çelik 16 cm Saklama Kabı 14,90 TL.Mısır Patlangaç 4,99 TL. Cips ve Mısır Kovası 2,99 TL. Plastik Şeffaf Saksı ise sadece 5,99 ŞOK BU HAFTA KATALOĞU ile sizlere sunulacak fırsatlar bu kadarla sınırlı değil tabiki; Carte D’or Klasik Dondurma çeşitleri 1 Alana 1 Bedava avantajı ile satışa sunulurken Pantene Şampuan Avantajlı İkili Paket 22,90 tL. Çekirdeksiz 400 gr Baharatlı Yeşil Zeytin 5,95 TL.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.