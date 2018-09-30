2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi ŞOK aktüel 3 Ekim ürünler indirim kataloğu

ŞOK aktüel 3 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi haberimizde yer alıyor. ŞOK market aktüel ürünler indirim kataloğu yine çok uygun fiyatla görücüye çıktı. 3 Eylül ŞOK aktüel ürünler indirim fırsatları raflardaki yerini aldı. Peki ŞOK aktüel ürünler indirimlerinde bu hafta neler var? ŞOK 3 Ekim 2018 fırsatlarına bakacak olursak, birbirinden güzel ürünlerin uygun fiyatlarla ŞOK mağazalarına geleceğini söyleyebiliriz. Genellikle mutfak gereçlerinin yer aldığı 3 Ekim 2018 aktüel kataloğundaki ürünlerin satıştan kaldırılma tarihleri ise 9 Ekim olarak öne çıkıyor. ŞOK neredeyse ayda 2 kere müşterilerine King Blender Seti satışı yapıyor. Her geldiğinde de 2.günü göremeyen hemen satılan blender seti, kalitesi, performansı ve uygun fiyatıyla birlikte mutfakların vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. El blenderi ve parçalayıcıdan oluşan King blender setinde Isıya dayanıklı paslanmaz çelik bulunuyor. Doğranmasında zorluk çekeceğiniz malzemeleri turboda, normal doğranabilecekleri ise normal mod da çalıştırın. Fiyatı 125.00 TL. İşte ŞOK aktüel 3 Ekim indirim kataloğunun tamamı star.com.tr.’de…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 3 EKİM 2018

King Blender Seti 125 TL. Dolap İçi Raf; 7,95 TL. Üçsan Plastik Örgü Desenli Ekmek Sepeti 3,95 TL. Paşabahçe Ölçü Kabı 9,95 TL. Paşabahçe Kase 8,95 TL. Borcam Paşabahçe Boton Kek Kalıbı 12,90 TL. Borcam Kek Kalıbı 12,90 TL. Üçsan Derin Dondurucu Saklama Kabı 4,95 TL. Kare Derin Saklama Kabı 6,95 TL. 36-44 Numara seçenekli Bay-Bayan Ayakkabı Çeşitleri 24,90 TL.

Özkovan Pratik Kapak Çiçek Balı 12,90 TL. İnci Ada Çayı 3,95 TL. Bahçıvan Labne 1 Alana 1 Bedava avantajı ile 7,90 TL. Elvan 6x250ml Sade Gazoz 5,95 TL. Kupa Hediyeli Cafe Crown 11,95 TL. Bioblas Organicoils Şampuan Çeşitleri 9,90 TL.

Persil 8kg Çamaşır Deterjanı 37,75 TL. Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750ml+Oksijenli Sprey 750 ml 11,95 TL. Omo Siyahlar için Sıvı Deterjan 36 yıkama kapasiteli 38,90 TL yerine sadece 20 TL.

















King Blender Seti

Yazının İçindekiler

King Blender Seti

Ölçü Kabı

Kase

Dolap İçi Raf

Örgü Desenli Ekmek Sepeti

Bay Bayan Ayakkabı Çeşitleri

Baton Kek Kalıbı

Büyük Kek Kalıbı

ŞOK neredeyse ayda 2 kere müşterilerine King Blender Seti satışı yapıyor. Her geldiğinde de 2.günü göremeyen hemen satılan blender seti, kalitesi, performansı ve uygun fiyatıyla birlikte mutfakların vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. El blenderi ve parçalayıcıdan oluşan King blender setinde Isıya dayanıklı paslanmaz çelik bulunuyor. Bu sayede herhangi bir şekilde yıpranma, paslanma, çürüme, yanma, kokma gibi durumlar meydana gelmiyor. Ürün ne kadar ısınırsa ısınsın, tek bir belirti bile meydana gelmeyecektir. 0.5 litrelik doğrayıcı haznesi bulunuyor. Çok büyük bir hazne diyemeyiz. .Çünkü rakipleri 0.8 litre, 1 litre gibi hazneler sunmakta. Ürün 1100 Watt güçte çalışıyor ve 2 farklı hız ayarı var. İsterseniz normal hızda, isterseniz de turbo hızda çalıştırabilirsiniz. Doğranmasında zorluk çekeceğiniz malzemeleri turboda, normal doğranabilecekleri ise normal mod da çalıştırın. Fiyatı 125.00 TL.

Ölçü Kabı

Kek, pasta, börek, çörek ne yaparsanız yapın kusursuz olması için detaylara ihtiyacınız vardır. Öyle ki 1 mililitre fazla koyduğunuz veya az koyduğunuz yumurta dahi yapmış olduğunuz yiyecekte tat farklılığı yaratmaktadır. Ölçüler bu hususta çok önemlidir. Eski usul 1 kaşık, 2 bardak diye ölçü almak yerine bu ölçü kabını alarak mililitresi mililitresine doğru ölçüde malzeme koyabilirsiniz. 1165 cc kapasitesi bulunan bu ürün 9.95 TL’ye satılıyor.

Kase

900 cc ölçüsündeki görünüm olarak çok hoş bir tasarımı bulunan kase, dolaplarınızda ve mutfaklarınızda muhteşem takımlar oluşturabilecek kadar güzel. Yemek masalarının vazgeçilmezi kaseler, 2018 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde git gide moda halini alıyor. 8.95 TL fiyatı bulunan kase Paşabahçe imzasıyla birlikte geliyor.

Dolap İçi Raf

27x31x15 cm ölçüleri bulunan dolap içi raf, muhteşem derecede fonksiyonellik barındırıyor. Eğer dolap raflarınız yetersiz geliyorsa veya raf aralığınız çok yüksekse bu dolap içi rafı alarak hem raf sayısını çoğaltabilir, hem de boş görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Sadece mutfak dolapları için değil, banyo dolapları, hatta büyük kitaplıklar için bile kullanılabilen bu raf çok uygun fiyata 7.95 TL’ye satılıyor.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.