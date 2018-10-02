ŞOK aktüel 3 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 3 Ekim ürünler indirim kataloğu yayında! 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde yok yok. ŞOK market indirim kataloğu bu haftada çok konuşulacak. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin tek adresi 3 Ekim 2018 ŞOK indirimlerinden geçiyor. Ev gereçlerinden ofis malzemelerinize ŞOK aktüel ürünler bu hafta dopdolu. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda birlikte göz atalım. Şok Market her hafta olduğu gibi yine Bu Hafta Şok Müşterilerine her kategoride indirim avantajlı Ürünleri sunmayı devam ettiriyor. Şöyle ki; Özkovan Pratik Kapak Çiçek Balı;12,90 TL.İnci Ada Çayı;3,95 TL.Bahçıvan Labne 1 Alana 1 Bedava avantajı ile;7,90 TL.Elvan 6x250ml Sade Gazoz;5,95 TL. Kupa Hediyeli Cafe Crown; 11,95 TL.Bioblas Organicoils Şampuan Çeşitleri; 9,90 TL.Persil 8kg Çamaşır Deterjanı;37,75 TL.Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750ml+Oksijenli Sprey 750 ml; 11,95 TL.Ayrıca Şok Market Seçili Ürün grupları içerisinde 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli Omo Siyahlar için Sıvı Deterjan 36 yıkama kapasiteli 38,90 TL yerine sadece;20 TL olarak yer alıyor. İşte merak edilen ŞOK aktüel 3 Ekim indirim kataloğu star.com.tr’de…

ŞOK 3 EKİM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU KAMPANYASI

Şok Züccaciye Ürünleri büyük indirimle listede yer alıyor. İşte Paşabahçe Ölçü Kabı; 9,95 TL.Paşabahçe Kase; 8,95 TL. Borcam Paşabahçe Boton Kek Kalıbı; 12,90 TL. Borcam Kek Kalıbı ise sadece;12,90 TL. Üçsan Plastik Mutfak Araçları olarak Şok Market reyonlarında Derin Dondurucu Saklama Kabı; 4,95 TL.Kare Derin Saklama Kabı;6,95 TL. büyük indirimle 3 Ekim Şok Aktüel Ürünleri arasında. Dönemsel Talepleri gözeterek hazırlanmış Şok Aktüel Ürünleri içerisinde Bu Hafta Termo Taban özelliğine sahip olan 36-44 Numara seçenekli Bay-Bayan Ayakkabı Çeşitleri;24,90 kampanya fiyatı ile dikkatlerinizden kaçmayacak ürünler gibi.Şok Market her hafta olduğu gibi yine Bu Hafta Şok Müşterilerine her kategoride indirim avantajlı Ürünleri sunmayı devam ettiriyor. Şöyle ki; Özkovan Pratik Kapak Çiçek Balı;12,90 TL.İnci Ada Çayı;3,95 TL.Bahçıvan Labne 1 Alana 1 Bedava avantajı ile;7,90 TL.Elvan 6x250ml Sade Gazoz;5,95 TL. Kupa Hediyeli Cafe Crown; 11,95 TL.Bioblas Organicoils Şampuan Çeşitleri; 9,90 TL.Persil 8kg Çamaşır Deterjanı;37,75 TL.Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750ml+Oksijenli Sprey 750 ml; 11,95 TL.Ayrıca Şok Market Seçili Ürün grupları içerisinde 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli Omo Siyahlar için Sıvı Deterjan 36 yıkama kapasiteli 38,90 TL yerine sadece;20 TL indirimli fiyatı ile alabileceğiniz ürün olarak kendini gösteriyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 3 EKİM 2018

King Blender Seti 125 TL. Dolap İçi Raf; 7,95 TL. Üçsan Plastik Örgü Desenli Ekmek Sepeti 3,95 TL. Paşabahçe Ölçü Kabı 9,95 TL. Paşabahçe Kase 8,95 TL. Borcam Paşabahçe Boton Kek Kalıbı 12,90 TL. Borcam Kek Kalıbı 12,90 TL. Üçsan Derin Dondurucu Saklama Kabı 4,95 TL. Kare Derin Saklama Kabı 6,95 TL. 36-44 Numara seçenekli Bay-Bayan Ayakkabı Çeşitleri 24,90 TL.

Özkovan Pratik Kapak Çiçek Balı 12,90 TL. İnci Ada Çayı 3,95 TL. Bahçıvan Labne 1 Alana 1 Bedava avantajı ile 7,90 TL. Elvan 6x250ml Sade Gazoz 5,95 TL. Kupa Hediyeli Cafe Crown 11,95 TL. Bioblas Organicoils Şampuan Çeşitleri 9,90 TL.

Persil 8kg Çamaşır Deterjanı 37,75 TL. Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 750ml+Oksijenli Sprey 750 ml 11,95 TL. Omo Siyahlar için Sıvı Deterjan 36 yıkama kapasiteli 38,90 TL yerine sadece 20 TL.

















King Blender Seti

Yazının İçindekiler

King Blender Seti

Ölçü Kabı

Kase

Dolap İçi Raf

Örgü Desenli Ekmek Sepeti

Bay Bayan Ayakkabı Çeşitleri

Baton Kek Kalıbı

Büyük Kek Kalıbı

ŞOK neredeyse ayda 2 kere müşterilerine King Blender Seti satışı yapıyor. Her geldiğinde de 2.günü göremeyen hemen satılan blender seti, kalitesi, performansı ve uygun fiyatıyla birlikte mutfakların vazgeçilmezi olarak öne çıkıyor. El blenderi ve parçalayıcıdan oluşan King blender setinde Isıya dayanıklı paslanmaz çelik bulunuyor. Bu sayede herhangi bir şekilde yıpranma, paslanma, çürüme, yanma, kokma gibi durumlar meydana gelmiyor. Ürün ne kadar ısınırsa ısınsın, tek bir belirti bile meydana gelmeyecektir. 0.5 litrelik doğrayıcı haznesi bulunuyor. Çok büyük bir hazne diyemeyiz. .Çünkü rakipleri 0.8 litre, 1 litre gibi hazneler sunmakta. Ürün 1100 Watt güçte çalışıyor ve 2 farklı hız ayarı var. İsterseniz normal hızda, isterseniz de turbo hızda çalıştırabilirsiniz. Doğranmasında zorluk çekeceğiniz malzemeleri turboda, normal doğranabilecekleri ise normal mod da çalıştırın. Fiyatı 125.00 TL.

Ölçü Kabı

Kek, pasta, börek, çörek ne yaparsanız yapın kusursuz olması için detaylara ihtiyacınız vardır. Öyle ki 1 mililitre fazla koyduğunuz veya az koyduğunuz yumurta dahi yapmış olduğunuz yiyecekte tat farklılığı yaratmaktadır. Ölçüler bu hususta çok önemlidir. Eski usul 1 kaşık, 2 bardak diye ölçü almak yerine bu ölçü kabını alarak mililitresi mililitresine doğru ölçüde malzeme koyabilirsiniz. 1165 cc kapasitesi bulunan bu ürün 9.95 TL’ye satılıyor.

Kase

900 cc ölçüsündeki görünüm olarak çok hoş bir tasarımı bulunan kase, dolaplarınızda ve mutfaklarınızda muhteşem takımlar oluşturabilecek kadar güzel. Yemek masalarının vazgeçilmezi kaseler, 2018 yılının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde git gide moda halini alıyor. 8.95 TL fiyatı bulunan kase Paşabahçe imzasıyla birlikte geliyor.

Dolap İçi Raf

27x31x15 cm ölçüleri bulunan dolap içi raf, muhteşem derecede fonksiyonellik barındırıyor. Eğer dolap raflarınız yetersiz geliyorsa veya raf aralığınız çok yüksekse bu dolap içi rafı alarak hem raf sayısını çoğaltabilir, hem de boş görüntüyü ortadan kaldırabilirsiniz. Sadece mutfak dolapları için değil, banyo dolapları, hatta büyük kitaplıklar için bile kullanılabilen bu raf çok uygun fiyata 7.95 TL’ye satılıyor.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.