ŞOK aktüel 31 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi yayınlandı. ŞOK market ürünleri yine cep yakmayacak. 31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK bu hafta yine çok uygun fiyatta! ŞOK 31 Ekim indirimli aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Şok Aktüel 31 Ekim 2018 kataloğu içerisinde yine tüketici lehine olan birçok fırsat ürünü bulunuyor. Tüketicilerin bütçesine her zaman önemseyen ve ona uygun olarak indirim fırsatları hazırlayan Şok markette bu hafta satışa sunulacak olan ürünler şu şekilde; 4 kapaklı fırın dolabı 2 yıl garantili 229 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile King saç kurutma makinesi 4 yıl garantili 64,90 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile Ütü masası kılıfı 9,95 TL Paşabahçe Meşrubat bardağı 2,95 TL Paşabahçe kase 2,95 TL Paşabahçe büyük kase 7,50 TL Vakumlu poşet seti 4lü 12,90 TL Plastik saklama kapları 1,50 TL ile 3,00 TL arasında değişen fiyatlarla Sürpriz yumurta 2,50 TL olarak yer alıyor. Bu hafta şok marketlerde Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde yüzde 25 İndirimli fiyatlarla alışveriş sizleri bekliyor. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler kataloğu star.com.tr’de…

31 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 31 EKİM fırsat ürünleri listesinde özellikle takipçilerinin uzun zamandır gelmesi yönünde talep ettiği bir ürün Bu Hafta Şok aktüel listesinde ilk sırada Ayarlanabilir ayaklar ve parlak suntalam malzemeden üretilmiş olan Fırın Bölümü ile şık bir tasarıma sahip 2 yıl garantili 4 Kapaklı Fırın Dolabı sadece 229 TL. Diğer bir ŞOK AKTÜEL fırsat ürünü ise aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemine sahip, soğuk hava düğmesi ve ayarlanabilir hava çıkış ızgarası ile 4 yıl garantili KİNG Saç Kurutma Makinesi 64,90 TL. Keçeli ve Lastikli değişik renk ve desenlerde Ütü Masası Kılıfı 9,95 TL.

31 Ekim Şok aktüel kataloğu ile gelen indirim fırsatlarını 2 sayfasına baktığımızda karşımıza yüzde 25 indirim çıkıyor. Bu hafta şok marketlerde Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde yüzde 25 İndirimli fiyatlarla alışveriş sizleri bekliyor. Şok Market’in yeni kataloğundaki indirimli ürünler şu şekilde;

Kotex Ultra hijyenik ped 12,35 TL

Kotex günlük ped çeşitleri 5,15 TL

Pantene şampuan çeşitleri 13,95 TL

Perwoll sıvı deterjan 30 yıkama 8,95 TL

Persil sıvı deterjan 33 yıkama 19,30 TL

Ariel sıvı deterjan 26 yıkama 26,90 TL

Tursil sıvı deterjan 33 yıkama 17,15 TL

ŞOK MARKET 31 EKİM MANAV İNDİRİMLERİ

Şok Market 31 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğunda da manav grubunda sabitlenmiş fiyatlar sizleri bekliyor. Bu hafta Şok marketin manav reyonunda bulabileceğiniz ürünler şu şekilde;

Beyaz lahana 0,99 TL / KG

Havuç 2,99 TL / KG

Karnabahar 1,99 TL / KG

Natural limon 3,49 TL / KG

Ayva 4,99 TL / KG

Naturel mandalina 2,25 TL / KG

Deveci armut 4,99 TL / KG

Golden elma 3,99 TL / KG

Star elma 3,99 TL / KG

Granny elma 3,99 TL / KG

Şok 31 Ekim 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde Finish hepsi bir arada 55’li tablet 34,95 TL yerine 19,00 TL fiyatı ile sizlere ulaşacak. Aynı zamanda Şok aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta Bir kilogram Cem kalamata usulü kırma zeytin 13,45 TL, Bir kilogram Cem Milas çizik zeytin 12,45 TL, Tat ketçap mayonez ikili set 13,95 TL ve 2 litre beyaz sirke 6,45 TL fiyatıyla sizlere ulaşacak.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.