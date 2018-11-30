ŞOK aktüel 4- 5 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel 4- 5 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde neler var? 5 Aralık ŞOK aktüel ürünler indirimli ürünleri merak ediliyor. 5 Aralık 2018 ŞOK kataloğu yayında mı? Hem ucuz hem kaliteli ürünlerini satışa sunan ŞOK aktüel ürünleri yine çok cazip fiyatta satılacak. ŞOK hafta sonu indirimleri neler? Şok Aktüel 1 Aralık 4 Aralık hafta sonu kampanyası içerisinde başta da belirttiğimiz gibi daha önce satışa sunulan ve çok ilgi gören ürünler bulunuyor. Her hafta müşterilerinin karşısına “Şok Yeter De Artar” sloganı ile çıkan ünlü marketler zincirinin Şok 1 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 25 TL ve üzeri alışverişleriniz için sürprizleri de var. Bu hafta sonu şok marketlerden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde Balparmak çıt kapak Çiçek Balı 15 TL fiyatı ile sizlere ulaşırken 18 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde ise Fairy elde bulaşık sıvısı 10 TL fiyatıyla sizlerle buluşacak. Özellikle araç sahipleri için güzel kampanyaları yer aldığı yeni Şok Market kataloğu içerisindeki indirim fırsatları şu şekilde; Kawai geri görüş kamerası hediyeli multimedya seti 2 yıl garantili 399 TL Sinbo araç içi süpürge 2 yıl garantili 45 TL Sinbo araç kettle 2 yıl garantili 39,90 TL. Ürünlerin tamamını şok marketlerden vade farkı ödeyerek kredi kartına 6 taksit seçeneği ile satın alabilirsiniz. Muhteşem kampanyaları ile reyonlarını dolduran Şok Market aynı zamanda sizlere taksitli alışveriş imkanı da sunuyor.

5 ARALIK ŞOK aktüel ürünleri henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizde olacaktır.

1 ARALIK ŞOK AKTÜEL KATALOĞU

1 Aralık Şok aktüel kataloğu ile gelecek indirim fırsatlarını devamına baktığımızda da yine araç bakım ürünlerini görüyoruz. Özellikle Kış aylarının yaklaşmasıyla araçlarınızda kışlık aksesuarlar eksik ise Şok Market kataloğundan tamamlayabilirsiniz. İşte Şok aktüel kataloğu ile gelen indirim fırsatlarını devamı;

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 1-4 ARALIK 2018 HAFTA SONU KAMPANYASI:

Akü takviye kablosu 29,90 TL

5 parça oto paspas takımı 34,90 TL

Lastik tamir kiti 16,95 TL

Oto koltuk arkası organizer 17,95 TL

Işıldaklı el feneri 5,99 TL

Oto cam suyu 7,99 TL

Buz kazıyıcı 3,99 TL

Buğu önleyici buz çözücü Yağmur kaydırıcı 3,99 TL / ADET

Kokusuz küllük 2,99 TL

Her hafta müşterilerinin karşısına “Şok Yeter De Artar” sloganı ile çıkan ünlü marketler zincirinin Şok 1 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 25 TL ve üzeri alışverişleriniz için sürprizleri de var. Bu hafta sonu şok marketlerden yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde Balparmak çıt kapak Çiçek Balı 15 TL fiyatı ile sizlere ulaşırken 18 Aralık 2018 tarihleri arasında yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerde ise Fairy elde bulaşık sıvısı 10 TL fiyatıyla sizlerle buluşacak. Şok Market indirimleri dan yararlanmak için hafta sonu şok şubelerine uğramadan geçmeyin.

ŞOK aktüel Cumartesi kampanyasında güzel bir sürpriz sizleri bekliyor olacak. Daha fazla meraklandırmadan bu sürprizi ŞOK takipçileri ile paylaşmak istiyoruz. Her zaman evinizin ihtiyaçları için yeter de artar diyen ŞOK aktüel, hafta sonu kampanyası ile arabanızın ihtiyaçları için yeter de artar Şok diyecek. Arabanız varsa ve indirime girse de alsam dediğiniz tüm ürünleri bu hafta ŞOK Aktüel Cumartesi fırsatlarında bulabileceksiniz.

ŞOK AKTÜEL 28 KASIM-4 ARALIK ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.