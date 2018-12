ŞOK aktüel 8- 12 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? ŞOK market bu hafta yine çok güzel ürünleriyle karşımızda! Peki 12 Aralık 2018 ŞOK aktüel ürünleri açıklandı mı? Hem uygun hem kaliteli alışverişin tek adresi ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğundan geçiyor. Sizde en yakın ŞOK markete gidip indirim fırsatlarından yararlanın. 7- 11 Aralık ŞOK aktüel ürünlerinde yok yok! Aralık 2018 ŞOK market İndirimli ürünler devamında özellikle Kış aylarına özel Kaliteli Bay Bayan Giyim Ürünleri Bu Hafta dikkatlerinizden kaçmayacaktır. Bağcık Hediyeli Termo taban özellikli ve yumuşak iç tabanlığı ile Erkek Trekking Ayakkabı 45 TL. %100 Akrilik Erkek Örme Bere 6,99 TL. Erkek Polarlı Bere 7,99 TL. Erkek Boyunluklu Bere 9,99 TL. Kadın Bere Peluş Ponponlu 9,99 TL. Kadın Panço 19,95 TL. Kadın Boyunluk 5,99 TL. Bayan Eldiven 19,95 TL. ŞOK AKTÜEL 5 ARALIK Kampanyaları devamında; Chantale kalite güvencesi ile Kadın-Erkek Termal Havlu Çorap 5,99 TL. Spor Tayt 17,95 TL. Termal Erkek- Kadın Uzun Kol Üst İçlik 24,90 TL. Termal Erkek uzun Alt İçlik 24,90 TL. Kadın Çocuk Toka Çeşitleri 2,45 TL olacak. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler kataloğu en son haberler ve son dakika bilgileri star.com.tr’de…

12 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Katalog yayınlanır yayınlanmaz indirim fırsatlarıyla haberimize eklenecektir.

Şok market 8 Aralık 2018 ve 11 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğunu da paylaştı.

Elektrikli Ayaklı Izgara 69,90 TL. Paşabahçe 2’li Kahve yanı Su Bardağı 9,99 TL. Hoş Sohbet Çay Bardağı Seti 14,95 TL. Borcam Büyük Kek Kalıbı 12,50 TL.Boton Kek Kalıbı ise 12.90 TL. Pasta Börek Taşıma ve Saklama Kabı 14,90 TL.Sakmala Kabı Seti 3’lü 9,99 TL.

Littlest Pet Shop Miniş ailesi 19,95 TL. Littlest Pet Kolleksiyonları Seti 39,90 TL. My Litte Pony EG Hikaye Seti 39,90 TL. My Litte Oyun Seti 39,90 TL. My Litte Oyun Çantası 29,90 TL.My Litte Pony EG Aksesuarlı Oyun Seti 24,90 TL. My Litte Süprizli Oyuncak 24,90 TL. Aytaç 220 gr Fermente Sucuk 22,90 TL yerine 10 TL. Sensodayne Diş Fırçası Ultra Sensivite Avantajlı Paket 17,90 TL yerine 8 TL.

7 ARALIK-11 ARALIK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

