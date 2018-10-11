ŞOK aktüel 10 Ekim 17 Ekim ürünler indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi merak ediliyor. ŞOK market bu hafta hangi ürünlerini indirime sokacak? 10 Ekim 2018 ŞOK aktüel ürünler ve 17 Ekim ŞOK aktüel ürünler indirimleri neler? Ekim indirimlerine kaldığı yerden devam eden ŞOK aktüel ürünler indirimler hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. ŞOK kataloğunda 17 Ekim’de neler olacak? 10 Ekim Şok aktüel kataloğu Bu hafta da yine her zaman olduğu gibi “Haftanın Fırsatları” başlığı ile yayınlandı. Her zaman sizler için en iyi ürünleri satışa sunan Şok markette bu hafta, 3×80 gram SuperFresh ton balığı 15,45 TL, 3 X 220 gram SuperFresh mısır konservesi 7,75 TL, Lipton Doğu Karadeniz demlik poşet Çay 16,90 TL, 8’li Ülker kremalı bisküvi 5,95 TL Fiyatı ile satışa sunulacak Gıda ürünleri oluyor. temizlik ürünlerini de bu hafta es geçmeyen Şok Markette Signal White Now diş macunu ikincisi %50 indirimli 11,90 TL,Hacı Şakir şampuan çeşitleri 6,95 TL ve Wissmate yüzey temizleyici 8,90 TL olarak satışta olacak. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU 10-16 EKİM 2018

ŞOK aktüel 10 – 16 Ekim 2018 kampanya dönemi gerçekten evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlandı. ŞOK’un bu haftaki kampanyasında aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. İncelemek için sabırsızlandığınız ŞOK aktüel kataloğu ise her zaman olduğu gibi haberimizin sonunda ekli olarak yer alacak. ŞOK aktüelin ilk sayfasında çeşitli küçük ev gereçleri yer alıyor. Özellikle hemen her aktüel kampanyada bulunmasına rağmen çok rağbet gören Group marka elektrikli çelik su ısıtıcısı 49,90 TL’ye ŞOK aktüel reyonlarında satışa sunulacak.

ŞOK aktüelde bir hafta boyunca sizlerin beğenisine sunulacak. 120 cc saklama kabı 9,95 TL, Paşabahçe 6’lı çay bardağı 9,95 TL, borcam yuvarlak tepsi 14,90 TL, Paşabahçe 2’li çerezlik ise 5,95 TL olarak ŞOK aktüel Çarşamba günü indirimli olarak satılmaya başlanacak. Kampanyada yer alan ikincisi yüzde elli indirimli olarak satılacak olan ürünleri mutlaka incelemelisiniz. Her gün düşük fiyat reyonlarında ise yine çok çeşitli aktüel ŞOK ürünü satışa çıkarılacak. Ürünlerin her kampanya döneminde olduğu gibi sınırlı sayıdadır.

Group Elektrikli Çelik Su Isıtıcısı

10 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunun ilk ürünü “Group” markalı elektrikli çelik su ısıtıcısı oluyor. 1 Ay içerisinde en az 2 ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan bu ürüne talep çok yoğun. Tamamı paslanmaz çelikten üretilen gövdesi, 1500 Watt’lık yüksek performans gösteren gücüyle öne çıkan elektrikli çelik su ısıtıcısının su haznesi 1.8 litre.

Üründe su kaynadığı anda otomatik olarak kendini kapatma özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra eğer aşırı ısınma durumu olursa, su kaynamadan da kendini kapatabilir. Çünkü aşırı ısınmalarda yanma, patlama gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden ŞOK Aktüel kataloğundaki bu ürünü alırken korkmanıza gerek yok. Her türlü emniyet sistemi bulunuyor. Yine gövdesi gibi rezistansı da paslanmaz çelikten imal edilmiş ve gizli. ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkan bu ürünü 2 yıl boyunca garantili olarak satılıyor. Fiyatı ise 49.90 TL.

ŞOK 17 EKİM aktüel ürünler indirimleri açıklanınca haberimize eklenecektir.

ŞOK AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KAMPANYASI 10 EKİ16 EKİM 2018 KATALOĞU:

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (10 EKİM 2018)

10 Ekim ŞOK Aktüel kataloğunun ilk ürünü “Group” markalı elektrikli çelik su ısıtıcısı oluyor. 1 Ay içerisinde en az 2 ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan bu ürüne talep çok yoğun. Tamamı paslanmaz çelikten üretilen gövdesi, 1500 Watt’lık yüksek performans gösteren gücüyle öne çıkan elektrikli çelik su ısıtıcısının su haznesi 1.8 litre.

Üründe su kaynadığı anda otomatik olarak kendini kapatma özelliği bulunuyor. Bunun yanı sıra eğer aşırı ısınma durumu olursa, su kaynamadan da kendini kapatabilir. Çünkü aşırı ısınmalarda yanma, patlama gibi durumlar meydana gelebilir. Bu yüzden ŞOK Aktüel kataloğundaki bu ürünü alırken korkmanıza gerek yok. Her türlü emniyet sistemi bulunuyor. Yine gövdesi gibi rezistansı da paslanmaz çelikten imal edilmiş ve gizli. ŞOK aktüel kataloğunun öne çıkan bu ürünü 2 yıl boyunca garantili olarak satılıyor. Fiyatı ise 49.90 TL.

Mutfak Ürünleri

ŞOK Aktüel kataloğunda her zaman olduğu gibi yine mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Paşabahçe ve Paşabahçe’nin alt markası olan Borcam imzaları taşıyan bu ürünlerin fiyatı çok uygun.

Paşabahçe imzalı Snowbox saklama kabı ŞOK Aktüel kataloğundaki mutfak ürünlerinden ilk sırada geleni oluyor. ŞOK Aktüel kataloğunda 9.95 TL fiyatı bulunan bu ürünün toplam saklama haznesi 1200 cc. Kışın gelmesiyle birlikte saklama kabında saklanması gereken ürünleri koyabileceğiniz bu saklama kabı kalite noktasında sizi çok memnun edecektir.

Diğer bir ŞOK Aktüel ürünü ise yine Paşabahçe imzalı 6’lı çay bardağı oluyor. 160 cc ölçüsü bulunan ince belli uzun çay bardağı seti yemek masalarınıza hoş bir görünüm katacaktır. Ayrıca tutuş açısından da çay içerken ayrı bir zevk almanıza vesile olacaktır. Bu ürün de ŞOK Aktüel kataloğunda 9.95 TL’ye satılıyor.

Borcam Yuvarlak tepsi ise ŞOK Aktüel kataloglarının vazgeçilmezi oldu. 2950 cc alanı bulunan yuvarlak tepsi, kek, pasta, börek, çörek yaparken en büyük yardımcılarınızdan birisi olacak. Yüksek ısıya dayanıklı olan bu ürünün ŞOK Aktüel kataloğu kapsamında fiyatı 14.90 TL

Bu mutfak ürünlerinin yanı sıra yine ŞOK Aktüel kataloğunda 2’li çerezlik ön plana çıkıyor. Sade şeffaf görünümdeki 2’li çerezliğin fiyatı ise çok uygun. 5.95 TL’ye satın alabiliyorsunuz. ŞOK Aktüel kataloğu mutfak ürünleri bu şekilde.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.