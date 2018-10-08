ŞOK aktüel ürünler 10 Ekim indirim kataloğu 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesi

ŞOK aktüel ürünler 10 Ekim indirim kataloğu yayında! 2018 ŞOK aktüel ürünler indirim listesinde yok yok! ŞOK market bu hafta yine çok uygun fiyatta ürünlerini satışa koydu. 10 Ekim ŞOK aktüel ürünlerinde neler var? 10 Ekim 2018 ŞOK aktüel markette mutfak aletlerinden gıdaya birçok ürün sizleri bekliyor. Hem uygun hem kaliteli alışveriş için tek adres en yakın ŞOK mağazasında! ŞOK bu hafta hangi ürünlerini indirime soktu? ŞOK Aktüel kataloğunun diğer bir ürünü ise aile boyu çaydanlık oluyor. 1.4 demlik bölümü, 1.85 litrelik su haznesiyle öne çıkan ürünün soft touch kulası var. Tamamı paslanmaz çelikten imal edilen ŞOK Aktüel kataloğunun öne çıkan ürünlerinden olan aile boyu çaydanlık elektrikli çelik su ısıtıcı ile aynı fiyata satılıyor. 49.90 TL fiyatı bulunuyor. Ürünü 6 taksitle de alabiliyorsunuz. Kredi kartına taksit imkanı var. 6 taksit yaptırdığınızda aylık olarak 8.32 TL ödeme yapmak durumunda kalıyorsunuz.Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz. İşte merak edilen ŞOK aktüel ürünler indirimleri star.com.tr’de derlendi.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (10 EKİM 2018)

Mutfak Ürünleri

ŞOK Aktüel kataloğunda her zaman olduğu gibi yine mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Paşabahçe ve Paşabahçe’nin alt markası olan Borcam imzaları taşıyan bu ürünlerin fiyatı çok uygun.

Paşabahçe imzalı Snowbox saklama kabı ŞOK Aktüel kataloğundaki mutfak ürünlerinden ilk sırada geleni oluyor. ŞOK Aktüel kataloğunda 9.95 TL fiyatı bulunan bu ürünün toplam saklama haznesi 1200 cc. Kışın gelmesiyle birlikte saklama kabında saklanması gereken ürünleri koyabileceğiniz bu saklama kabı kalite noktasında sizi çok memnun edecektir.

Diğer bir ŞOK Aktüel ürünü ise yine Paşabahçe imzalı 6’lı çay bardağı oluyor. 160 cc ölçüsü bulunan ince belli uzun çay bardağı seti yemek masalarınıza hoş bir görünüm katacaktır. Ayrıca tutuş açısından da çay içerken ayrı bir zevk almanıza vesile olacaktır. Bu ürün de ŞOK Aktüel kataloğunda 9.95 TL’ye satılıyor.

Borcam Yuvarlak tepsi ise ŞOK Aktüel kataloglarının vazgeçilmezi oldu. 2950 cc alanı bulunan yuvarlak tepsi, kek, pasta, börek, çörek yaparken en büyük yardımcılarınızdan birisi olacak. Yüksek ısıya dayanıklı olan bu ürünün ŞOK Aktüel kataloğu kapsamında fiyatı 14.90 TL

Bu mutfak ürünlerinin yanı sıra yine ŞOK Aktüel kataloğunda 2’li çerezlik ön plana çıkıyor. Sade şeffaf görünümdeki 2’li çerezliğin fiyatı ise çok uygun. 5.95 TL’ye satın alabiliyorsunuz. ŞOK Aktüel kataloğu mutfak ürünleri bu şekilde.

2’li Banyo Paspas Takımı

55 x 80 cm ve 55 x 40 cm ölçülerden oluşan 2 adet paspasın yer aldığı ŞOK Aktüel 2’li banyo paspas takımı uygun fiyatıyla ve yüksek kalitesiyle birlikte dikkat çekiyor. Sünger katmanı sayesinde üzerine bastığınızda rahatlık sağlayacak olan bu ürün bal peteği desenleriyle süslenmiş. Kaymaz taban paspas sayesinde, sürekli düzeltme eziyetiniz olmayacaktır. 34.90 TL fiyatı bulunan banyo paspas takımı 6 taksitle alınabiliyor. Fiyatı ise aylık 5.82 TL oluyor.

ŞOK Aktüel kataloğunun diğer ürünleri ise yiyecekler ve temizlik malzemeleri olarak öne çıkıyor. Hacı Şakir şampuanları, yüzey temizleyici, diş macunu, bulaşık makinesi tableti, bisküvi, çay, ton balık ve mısır konservesi gibi ürünler mevcut. Söz konusu ŞOK Aktüel kataloğunda fiyatlar çok uygun.

Group Elektrikli Çelik Su Isıtıcısı – 49.90 TL

Aile Boyu Çaydanlık – 49.90 TL

Paşabahçe Salama Kabı – 9.95 TL

6’lı Çay Bardağı – 9.95 TL

Yuvarlak Tepsi – 14.90 TL

2’li Çerezlik – 5.95 TL

Banyo Paspas Takımı – 34.90 TL

Sofra Bezi – 3.95 TL

Neşeli Ev Oyuncak – 14.90 TL

Superfresh Ton Balığı – 15.45 TL

Mısır Konservesi – 7.75 TL

Lipton 160’lı Demlik Poşet Çay – 16.90 TL

Ülker Kremalı Bisküvi – 5.95 TL

Finish Powerball Bulaşık Makinesi Tableti – 31.45 (2’li alımlarda tanesi 23.59 TL)

Signal White Now Diş Macunu – 11.90 TL (2’li alımlarda 8.92 TL )

Vissmate Yüzey Temizleyici – 8.90 TL

Hacı Şakir Şampuanlar 500 ml – 6.95 TL

ŞOK HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 5.700’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.