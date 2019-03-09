Şok aktüel ürünler hafta sonu kataloğunda büyük fırsat! 13 Mart ŞOK aktüel kataloğunda indirimli ürünler neler var?

ŞOK 13 Mart aktüel ürünlerde bu haftada büyük fırsatlar sizi bekliyor. Yine yenilenen kataloğuyla kaliteli ürünleri uygun fiyata alanıza fırsat veriyor. 13 Mart ŞOK aktüel ürünler kataloğunu araştıran vatandaşlar Şok aktüel ürünler ve indirimli ürünler listesini merak ediyordu. Yeni katalog yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacaktır. ŞOK aktüel, evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan çok çeşitli ürünleri de kampanyasına ekliyor. Kampanyasında bu hafta ŞOK aktüel, 2 yıl garantili Sinbo elektrikli süpürgeyi 179 TL fiyatla satacak. Ayrıca 2 yıl garantili Kumtel mini fırın ŞOK aktüel kampanya dönemi günlerinde 139 TL fiyatla alıcı bulacak. 9 – 12 Mart 2019 kampanya günlerinde ŞOK aktüel, çok kullanışlı ev tekstili ürünlerine de yer verecek. Uygun fiyata gıda, kozmetik ve teknoloji ürünlerini barındıran Şok aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri sizin için hazırladık. İşte ŞOK market indirim katalog listesi…

ŞOK 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANINCA HABERİMİZDE YER ALACAKTIR

ŞOK 9-12 MART AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

ŞOK aktüel, evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan çok çeşitli ürünleri de kampanyasına ekliyor. Kampanyasında bu hafta ŞOK aktüel, 2 yıl garantili Sinbo elektrikli süpürgeyi 179 TL fiyatla satacak. Ayrıca 2 yıl garantili Kumtel mini fırın ŞOK aktüel kampanya dönemi günlerinde 139 TL fiyatla alıcı bulacak. 9 – 12 Mart 2019 kampanya günlerinde ŞOK aktüel, çok kullanışlı ev tekstili ürünlerine de yer verecek. 129 TL’ye kapitoneli çift kişilik yatak örtüsü satacak olan ŞOK market, 59,90 TL’ye saçaklı halı satışı da yapacak.

Şok Aktüel listesi ile gelen diğer indirim fırsatları şu şekilde;

Saçaklı halı 59,90 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile

4 gözlü dolap düzenleyici 12,95 TL

Kumtel mini fırın 139 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile

Tek kişilik lastikli çarşaf 19,95 TL

Çift kişilik lastikli çarşaf 24,95 TL

Kapitoneli kadife yatak örtüsü takımı 129 TL

Dörtlü ekose erkek çorap 9,99 TL

Erkek pijama altı 19,95 TL

Bayan polar pijama takımı 24,90 TL

Ahşap denge Blokları 9,99 TL

Ahşap tak – çak 12,95 TL

Neşeli Mutfağım 79,90

ŞOK MARKET HAKKINDA

Türkiye’nin 81 ilinde 6.364’ü aşan mağazamız, 24 dağıtım merkezimiz ve 25.000’e ulaşan çalışanımızla, müşterilerimizin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını “tek yerden” ve evlerine en yakın noktadan karşılamalarını sağlıyoruz.

Mağaza ağımızı, müşterilerimize daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiyoruz.

2015’in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açarak, 2015 yılında net 699 adet, 2016’da 1.000 adet ve 2017’de 1.100 adet yeni mağaza açtık. Müşterilerimize keyifli bir atmosfer yaratmak ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla son üç yılda toplam 2.747 adet mağazamızı da yenilemiş bulunmaktayız.

Tüketici hafızasında tarihçesi olan ve geçmişte ulusal marka niteliğine sahip Mis, Piyale, Mintax, Evin ve Amigo gibi markalara sahip çıkarak bu değerleri yeniden ekonomiye kazandırdık. Köklü, nostaljik, marka algısı güçlü ve her biri kendi alanında yüksek bilinirliğe sahip bu özgün markaları, uygun fiyatlara müşterilerimize sunuyoruz.

Zengin ürün portföyümüzde özgün markalarımız ile ulusal markaları da bir arada bulundurarak, müşterimize daha çok seçenek sunuyoruz ve müşterilerimizin alışveriş ihtiyacının tamamına yakınını karşılıyoruz. Müşterilerimize uygun fiyatlarla kolayca ulaşabilecekleri yüksek kalitede ürünler sunuyoruz.

Sebze meyve alanında ki uzmanlığımız ile temin edilen mahsülleri “dağıtım merkezlerimizden mağazalarımıza” 24 saat içerisinde müşterilerimize en taze biçimde ulaştırıyoruz.

Kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde Türkiye’nin en önemli perakendecilerinden biriyiz. Müşterilerimize bu alanda geniş bir ürün çeşitliliği sunuyoruz.

Farklılaşmış iş modelimiz, “her gün düşük fiyat” politikamız ve farklı formattaki kampanyalarımızla müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.

İşte bu nedenlerle Şok size ‘Yeter de Artar’ diyoruz.