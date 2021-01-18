ŞOK'a bu hafta neler geliyor? ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel ürünler

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:05 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:05

ŞOK marketler zincirinin bu hafta için hazırlanan fırsat kataloğu yayınlandı. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Bu çarşamba satışa sunulacak olan ŞOK aktüel ürünler arasında; elektrikli ev aletlerinde elektronik ürünlere, oyuncaktan züccaciyeye, tekstilden mobilyaya bir çok ürün yer alıyor. İşte 20 Ocak 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu.

ŞOK 20 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında; Gıda, kişisel bakım, temizlik ürünleri, Yeni doğan bebekler ve çocuklar için ihtiyaç kapsamındaki ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta mutfak ürünlerinde de kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta İndirimde başka neler var? İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırladığı aktüel kataloğundaki indirimli ürünler Çarşamba günü raflarda yerini alacak. Her hafta raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. ŞOK aktüel ürünlerde; Bebek Güvenlik Ürünleri, Mama Sandalyesi, lazımlık, Bebek Penye Çarşaf, Jumbo Çocuk Küveti, Bebek Ter Havlusu, Bebek Alt Açma Seti ve Bebek Nevresim Takımı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. ŞOK aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

ŞOK'TA BU HAFTA İNDİRİMDE NELER VAR?

ŞOK'ta bu hafta; Bebek Yorganı 95x145 cm 34,5 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı %100 Pamuk 49,95 TL, Bebek Nevresim Takımı 49,95 TL, Bebek Alt Açma Seti 15,95 TL, Bebek Ter Havlusu, Bebek Çocuk Külotlu Çorap 0-7 Yaş 10 TL, Bebek Yastığı 10 TL, Silvercrest Oda Nemlendirici 79,90 TL, Adaptörlü Biberon Isıtıcı USB’li 69,90 TL, Silvercrest Sıcaklık ve Nem Ölçer 39,95 TL, Jumbo Çocuk Küveti 50 L Giderli 32,95 TL, Desenli Maşrapa 1,25 Litre 5 TL, Şeffaf Kova 12 Litre 14,95 TL, Çift Katlı Çocuk Basamağı 29,95 TL, Desenli Çocuk Taburesi 8 TL'den raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta neler var? 20 Ocak 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu Haftanın fırsatlarında ayrıca Çift Renkli Adaptörü-lazımlık 12,95 TL, Fisher Price Sihirli Mama Tabağı 12,95 TL, Fisher Price İki Bölmeli Mama Tabağı 14,95 TL, GoKidy Mama Sandalyesi 54,90 TL, Çok Amaçlı Bebek Müslin Örtüsü 80x80 cm 11,95 TL, Bebek Penye Çarşaf 13,95 TL, 2’li Bebek Body 3 - 12 Ay Arası 10,95 TL, Bebek Ağız Silme Bezi 4'lü 8 TL, 2'li Bebek Yastık Kılıfı 8 TL, Gokidy Sevimli Telefon 11,95 TL'den satılacak. BİM 19 Ocak 2021 kataloğu yayınlandı! BİM'de bu Salı neler var? ŞOK Market 20 Ocak kampanyasında ayrıca; Gokidy Bultak Kaplumbağa 14,95 TL, Gokidy İlk Yaş Aktivite Masası 49,95 TL, Kurbağa Kule16,95 TL, Fisher Price Mama Kasesi 10 TL, Elbiseli Et Bebek12,95 TL, 3'lü Banyo Oyuncakları 12,95 TL, Soft Aktivite Topları 27,95 TL, Mini Aktiviteler Kitap Çeşitleri 5,00 TL, Gokidy Tırtıl Çıngırak 15,95 TL, Gokidy Çekiçli Bultak 17,95 TL, Gokidy Yürüyüş Arkadaşım 14,95 TL, Oyun Topu 50'li 1495 TL, Midilli Sallanan At 59,90 TL , İlk, Arabam 44,95 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL, Bebeland Yenidoğan Islak Havlu 3x40 Yaprak 16 95 TL, Hero Baby Kavanoz Mama 190 G 3,95 TL, Sleepy Sensitive Islak Havlu 90'lı 5,95 TL, Duru Granül Matik Sabun 1 Kg 22,45 TL, Bebeland Bebek Bakım Örtüsü 10,95 TL, Sleepy 3’lü Jumbo Bebek Bezi 74,95 TL, Titiz Şişe Biberon Fırçası 3,95 TL, Titiz Pipetli Süt Şişesi 250 ml 3,95 TL, Titiz Pipetli Süt Şişesi 500 ml 4,95 TL, Nivea Fresh Active Pudrasız Deodorant 13.45 TL, Tursil Toz Deterjan 10 kg 44,90 TL, Domestos Hijyen Spreyi 200 ml 14,90 TL'den satışa sunulacak.

Koronavüris salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından dolayı Şok marketlerin büyük ilgi gören Hafta Sonu Fırsatları kampanyası Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak.

ŞOK marketten yapılan 25 TL üzeri alışverişlerde 350 ml Elidor Doğanın Enerjisi Şampuan & Saç Kremi Çeşitleri 10 TL, 750 gram Pınar Süzme Peynir 15 TL ve 8'li Familia Aile Ekonomisi Tuvalet Kağıdı 9 TL olarak satışa sunulacak.

Dr.Oetker 3’lü Paket 2 Puding+Sos 9,95 TL ve Ariel Persil Perwoll Sıvı Deterjan Çeşitlerinde YÜZDE %25 İNDİRİM uygulanacak.