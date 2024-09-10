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Ekonomi

Söke pamuğuna AB'den coğrafi işaret

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye adına Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 27'nci ürünün Söke pamuğu olduğunu bildirdi.

AA10 Eylül 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
Söke pamuğuna AB'den coğrafi işaret
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Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bereketli topraklar diyarı Aydın'dan sınırları aşan 4'üncü ürünümüz Söke pamuğu oldu." ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"AB'den coğrafi işaret tescili alan Söke pamuğuyla tescilli ürün sayımız 27'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katmaya devam edecek. Hayırlı olsun."

Söke pamuğu ile 27'ye ulaşan Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu"

BAKAN KACIR, SÖKE PAMUĞUNUN AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALMASINI DEĞERLENDİRDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Söke pamuğunun Türkiye adına Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen 27. coğrafi işaret olduğunu belirterek, "Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun yerel değerlerini coğrafi işaretlerle koruyarak uluslararası arenada tanıtmaya devam ettiklerini vurgulayan Kacır, "Söke pamuğu, AB'de tescillenen 27. coğrafi işaretimiz oldu. Pamuğumuz AB'de tescillenen ilk pamuk ürünü olarak da kayıtlara geçti. Üreticilerimizi ve bu güzel gelişmede emeği olan herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • Söke pamuğu
  • coğrafi işaret

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