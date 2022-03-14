ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 2 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu!

14 Mart 2022 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:44

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan mobilya kapsamında ürünler ve elektronik cihazlar yer alıyor. Bu hafta elektronik ürünlerle Fenoti 32" Hd Ready Uydu Alıcılı Led Tv 1.999 TL fiyatıyla dikkat çeken aktüel ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca Köşe Koltuk Takımı da 1999 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 16 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Alpina 3'lüCam Ankastre Set 2.299 TL, Viapot Toprak Güveç Tencere 49,95 TL, 6'lı Viapot Toprak Güveç ve Sütlaç Kasesi 29,95 TL, Hoffman Koçerol 69,90 TL, Hoffman Aile Çaydanlık 199 TL, Hoffman Çelik Tencere 149 TL ve Hoffman Güveç Seti 199 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 26 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; 82 ekran boyutlu Fenoti 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 1999 TL, Mr.Knife Filtre Kahve Makinesi 229 TL, Mr.Knife Elektrikli Plastik Cezve 85 TL, Teba TH-333CM Çelik Çay Seti 279 TL'den yer alıyor.

ŞOK Mart 2022 aktüel ürünler kataloğunun Züccaciye ve Mutfak ürünleri grubunda A enerji sınıfı, Ankastre Fırın-Cam Ocak- ve Davlumbazdan oluşan Alpina Cam Ankastre Seti 2299 TL,

Range SMS 2252 Blender Seti 399 TL, 720 ml Damlatmaz Yağlık 19,95 TL, 700 ml Kilitli Saklama Kabı 24,95 TL, 460 ml Kilitli Saklama 22,95 TL ve 6'lı Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 29,95 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında; Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 89,90 TL, Bordür Desenli El Havlusu 12,95 TL, Kurulama Bezi 9,99 TL, 140x140 cm Masa Örtüsü 24,95 TL. Silvercrest Oda Nemlendirici 139 TL, 50'li Allesta Meltblown Çocuk Yüz Maskesi 24,95 TL ve Kadın Polar Sabahlık 59,90 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek.

ŞOK'ta ayrıca Evdemo Öznur Köşe Koltuk Takımı 1.999 TL fiyattan sipariş bekliyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerinizde Finish Quantum Ultımate 20'lu Tablet 64,90 TL yerine 35 TL. Lipton 100'lü Altın Harman 33,60 TL yerine 19 TL. Namet 220 gram Dana Fermete Sucuk 33,90 TL yerine 23 TL. Fiskobirlik 700 gr Nuga Çikolata 45,35 TL yerine 34 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta aktüel ürünlerin yanı sıra Ramazan Erzak Paketi çeşitleri ve hurma, gül suyu, Kemalpaşa tatlısı gibi Ramazana özel ürünler de satılmaya başlandı.

ŞOK Market bu hafta Ramazan ayı için gıda malzemelerinde özel indirimler de sunacak.

BİM 15 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu!