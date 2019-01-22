'Sömüren marketten hesabını sorarız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası’nda marketleri uyardı. Erdoğan “Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi bizimdir ve hesabını sorarız” dedi. TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Erdoğan, geçen yıl yaşanan kur, faiz ve enflasyon üçgenindeki dalgalanma sırasında bazı kesimlerin iyi bir imtihan veremediğini belirtti. Erdoğan “Kur ve enflasyondaki dalgalanmada asla orantılı olmayan, akıl ve mantıkla izah edilemeyecek fiyat artışlarıyla ilgili örnekler her gün karşımıza geliyor. Mal ve hizmet fiyatlarındaki bu akıl ve ahlak dışı artışların sebebi üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Devlet teşviklerle, indirimlerle, muafiyetlerle, yapılandırmalarla bu süreçte reel sektörümüzün ve milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni fazlasıyla yapmıştır. Buna karşılık birilerinin piyasa şartları kılıfıyla fırsatçılığa yönelmesi gerçekten çok üzüntü vericidir” dedi.

ZARARINA SAT DEMİYORUZ

Erdoğan “Madem ki biz ‘İnsanı yaşat ki devleti yaşasın.’ diyen bir idare anlayışına sahibiz, madem ki biz ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ diyen bir medeniyetin mensubuyuz, madem ki biz komşusunun siftahını gözeten bir esnaf ahlakıyla övünüyoruz, öyleyse son dönemde yaşanan hadiseler karşısında kendimizi sorguya çekmek zorundayız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Kimseye zararına iş yap demiyoruz, elbette kimseye kendini sıkıntıya sokma pahasına hareket et demiyoruz ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde bütün sebze meyve vesairede fiyatlar düşmüyor. Onlar hala yükseliyor. Bunu neyle izah edeceğiz? Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Şüphesiz ki olamaz. Öyleyse bize düşen nedir? Bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız. Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hala vatandaşımı nasıl sömürürüm bunun gayreti içerisinde. Ben herkesi bu konuda insafa, vicdana ve hepsinden önemlisi ahlaka davet etme görevliliği noktasındayım. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz.”

BAZILARI YANLIŞ ANLAMIŞ

Söz konusu dönemlerin dalgalanmayı fırsat bilip karı artırma değil, gerekiyorsa karı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Anlaşılan bazıları ‘krizi fırsata çevirmek’ sözünü yanlış anlıyor. Öyleyse bu yanlış anlayanlara doğruyu anlatmamız lazım. Halbuki bu sözle kastedilen elindeki mala veya sunduğun hizmete olması gerekenden fazla fiyat istemek değil, boşlukları görerek yeni atılımlara girmektir. İhracatçılarımız ne demek istediğimi çok iyi anlarlar.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile organize sanayi bölgeleri başkanları ve iş insanları katıldı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından toplantı, sektör temsilcilerinin dinlenmesi için basına kapalı devam etti.