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  • Son 2 yılın en düşük seviyesinde! Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor
Ekonomi

Son 2 yılın en düşük seviyesinde! Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor

Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor.' dedi.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 12:15 - Güncelleme:
Son 2 yılın en düşük seviyesinde! Bakan Şimşek: İstikrar, güven ve dayanıklılık artıyor
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu. Cari açığın milli gelire oranı 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yüzde 2,25'e indi. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

Merkez Bankası ödemeler dengesi verilerini açıkladı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

İstikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "DIŞ FİNANSMAN İHTİYACINI KALICI OLARAK DÜŞÜRECEĞİZ"

Şimşek, yılın ilk 5 ayında portföy girişinin 19,1 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bankacılık ve reel sektörün uzun dönem dış borç çevirme oranları geçen sene ocak-mayıs dönemindeki yüzde 97 ve yüzde 73 seviyesinden bu yılın aynı döneminde sırasıyla yüzde 160 ve yüzde 123'e yükseldi. Cari açığın milli gelire oranının ikinci çeyrekte yüzde 2,5'in altına gerilemesini bekliyoruz. Yapısal reformlarla ekonomik dönüşümü gerçekleştirerek sürdürülebilir cari açığa ulaşacağız. Böylece ülkemizin dış finansman ihtiyacını kalıcı olarak düşüreceğiz."

  • Hazine ve Maliye Bakanı
  • Ödemeler Dengesi Verileri
  • Cari Açık

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