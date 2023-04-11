İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2023 Salı / 21 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2854
  • EURO
    21,059
  • ALTIN
    1241.44
  • BIST100
    5113.05
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfettiler
Ekonomi

Son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfettiler

Cezayir'de 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı bulundu. Keşiflerle birlikte bu yataklardan günlük 417 bin 483 metreküp doğal gaz ve 16 bin 84 varil ham petrol elde edilecek.

AA11 Nisan 2023 Salı 13:14 - Güncelleme:
Son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfettiler
ABONE OL

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach, son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğal gaz yatağı keşfedildiğini açıkladı.

Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin kendi çabalarıyla 2023'ün ilk çeyreğinde çoğu ülkenin güneydoğusunda olmak üzere 6 hidrokarbon yatağı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu yataklardan günlük 417 bin 483 metreküp doğal gaz ve 16 bin 84 varil ham petrol elde edileceği vurgulandı.

Sonatrach'ın resmi verilerine göre şirket, 2020'den 2022'nin sonuna kadar 35 petrol ve doğal gaz yatağı keşfetti, bunlardan yalnızca biri İtalyan enerji şirketi Eni ortaklığında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.