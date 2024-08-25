Son anlaşma Yunanlıları şaşırttı: Türkiye'nin askeri varlığını tanıdılar

Türkiye ve Irak arasında, askeri ve güvenlik iş birliği ile terörle mücadeleye dair imzalanan mutabakat zaptı Yunanistan'da gündem oldu.

Yunan basınında yer alan analiz yazısında Ankara ve Bağdat'ın düşman aktörlere karşı giderek daha fazla ortak zemin bulduğu kaydedildi.

Türkiye ve Irak arasında yaşanan gelişmeler "şaşırtıcı bir değişim" olarak nitelendirildi.

SON ANLAŞMA YUNANLILARI ŞAŞIRTTI: TÜRKİYE'NİN ASKERİ VARLIĞINI TANIDILAR

İki ülkenin yoğunlaştırılmış stratejik işbirliğine yönelik ortak bir yola girdiğinin altı çizildi. Tartışmalı konuların aşıldığına vurgu yapılırken en dikkat çeken gelişmenin Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığının yeniden tanımlanması olduğu ifade edildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ta kurulacak iki merkez için, "Bu gelişme sadece ikili ilişkilerde büyük bir değişime işaret etmekle kalmıyor, aynı zamanda Batı Asya'da hızla değişen dinamikleri ve öncelikleri de yansıtıyor. Irak-Türkiye ilişkilerindeki bu dönüşüm, her iki ülkenin de bölgesel rollerini, ittifaklarını ve engellerini yeniden değerlendirmesiyle gerçekleşiyor. Bir zamanlar Suriye çatışmasının zirve yaptığı ve IŞİD'in (DEAŞ) yükselişe geçtiği dönemde ilişkilerini belirleyen gerilimler hafifledi ve yerini daha pragmatik bir yaklaşıma bıraktı." ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "tarihi bir gelişme" olarak nitelendirdiği anlaşmaya ilişkin "Bu anlaşmanın sağladığı ortak koordinasyon eğitim merkezleri aracılığıyla işbirliğimizi bir sonraki aşamaya taşıyacağız" sözleri analizde yer aldı.

Güvenlik ve ticari rekabetin Irak ve Türkiye'yi birbirine bağladığı belirtilen analizde, "Bu Memorandum, daha yakın ilişkilere ve ortak güvenlik hedeflerine yönelik taahhüdün sinyalini veren, ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" denildi.