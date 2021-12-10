10 Aralık 2021 Cuma 15:04 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 15:04

Son dakika haberler: Asgari ücret 2002 maaş zammı için Tespit Komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde toplandı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak asgari ücret arayışı içindeyiz" dedi.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3'üncü toplantısı, TİSK Genel Merkezi'nde başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesi TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, açıklama yaptı. Çok meşakkatli iş yapıldığını belirten Akkol, "Bu çalışmayı da kamu ile Türk-İş ile işçi temsilcilerimizle ve bütün işverenlerle birlikte yapıyoruz. Ben bazı prensiplerimizin tekrar altını çizmek istiyorum. Hakikaten çok meşakkatli bir süreç yönetiliyor. Çalışanların görüşlerini alıyoruz. Anket yapıyoruz. Anlık görüşlerini alıyoruz. Bakanlığımızın bir anketi vardı. Buradan çok istifade ettik, etmeye devam ediyoruz. 10 binlerce satır veri analiz ettik, etmeye devam ediyoruz. Küçük, orta, büyük işletmeleri segment segment analiz ediyoruz. Asgari ücret ile ilgili görüşlerini, taleplerini, önerilerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan bir tanesi çok kapsayıcı, herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. TİSK bütün bu görüşleri aldı ve bu toplantılarda hem devletimizle hem de çalışan kesimi temsil eden Türk-İş'le bunları paylaşıyor olacağız" diye konuştu.

DÖNGÜYÜ KIRMAYACAK ASGARİ ÜCRET ARAYIŞINDAYIZ'

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, prensiplerini anlatarak, "Biz bu sene 3'lü imza istiyoruz. Yani kamunun imzaladığı, Türk-İş'in imzaladığı aynı zamanda işverenlerin de imzaladığı 3'lü bir mutabakata ihtiyaç var. Dünya, ülkemiz, kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin halen ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllardır görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Yani bu sene işveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanların da rızasıyla beraber 3'lü bir imza arayışındayız. Son yıllarda işveren kesimi ondan önce işçi kesimiyle imzalanan yıllar var. Bu sene altını çizdiğimiz konu 3'lü imza oldu. Bir diğeri hızlı bitirmek istiyoruz. Doğal olarak bu konu çok gündem oluyor. Hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücretli 6 milyon 100 kişi değil onların aileleri, asgari ücrete yakın ücret alanlar, asgari ücrete yakın almasalar da bu ücret zammından olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilenecek milyonlar var. Dolayısıyla tüm kamuoyunun ilgisi burada. Uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak asgari ücret arayışı içerisindeyiz" dedi.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR...

Özgür Burak Akkol, bugüne kadar yapılan toplantılarda ücret miktarının konuşulmadığını da belirterek, "Bazen bizlere düşük gelen bazen bizlere yüksek gelen farklı farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverene vereceği teşviklerin, çalışanlara yapılabilecek bir takım vergi indirimlerinin hakikaten oyunu çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Özellikle vergi indirimi ve teşvik konusu burada belirleyici olacaktır. Bu destekleri de alabilirsek biz 3'lü imzaya ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Burada TİSK çok kuvvetli bir irade ortaya koyuyor. Eylül ayından beri biz 3'lü imza istiyoruz. Ülkenin buna ihtiyacı var" diye konuştu.

ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRÜ NURCAN ÖNDER: 2022 MAAŞ ZAMMI İÇİN İKİ TARAFIN FARKLI GÖRÜŞLERİ OLDU

TİSK ev sahipliğinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, parametreleri esas alarak belli hesaplar yaptıklarını belirtip, eski formüle göre rakamın 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değiştiğini söyledi. Önder, "TİSK bu rakamı ortalama 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş bu rakamın 3 bin 900'ün altına düşmeyeceğini söylüyor. Bu Hacettepe Üniversitesi'nin beslenme kalıplarına göre yapılan bir parametre. Zam oranlarına ilişkin olarak TİSK dedi ki 'Biz hep beklenen enflasyonu öneriyorduk. Bu sefer gerçekleşmiş enflasyonu öneriyoruz. Bunu esas alalım'. Türk-İş de 'Enflasyonun üzerine refah payı ilave edelim' dedi. Bu konuda her iki tarafın da farklı görüşleri oldu; bazı konularda ortak görüşleri olduğu gibi" dedi.

TÜRK-İŞ: SAĞLIKLI KARAR SÖZ KONUSU OLMADI

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise zor süreç yaşandığına dikkat çekerek, "Bulunduğumuz şartlarda tüm ücretli çalışanların sıkıntılarının giderilebileceği bir asgari ücret olsun istedik. Geldiğimiz nokta itibarıyla maalesef aynı durumda değiliz. İş veren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik dolayısıyla komisyonun şu anda sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile bizim gerçek hayatta yaşadığımız enflasyon arasında büyük farklar var. Döviz kurlarının yıl başından bu yana yüzde 85 arttığını dolayısıyla milli paramızın da bu oranda değer yitirdiğini görüyoruz. Üstüne üstlük son 1,5 ayda anormal şekilde artan enflasyon, dolayısıyla insanların alım gücünün o denli düşmesi, günlük fiyatların 2 defa değişmesi, dar gelirli insanlarımızı, asgari ücretlileri daha da zora soktu. Biz yaşanan enflasyon, çarşı-pazar enflasyonu ve büyümeden de refah payı alacak oranda bir asgari ücretin tespitini bekliyoruz. Müzakereler devam edecek" diye konuştu.

TİSK: ASGARİ ÜCRET İÇİN ÖNERİLMİŞ RESMİ RAKAM YOK

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da TÜİK'ten alınan parametreler doğrultusunda çeşitli hesaplamalar yapıldığını kaydederek, "Bizim ekim ayının başından bu yana yaptığımız açıklama; asgari ücretli ile çalışan arkadaşlarımız başta olmak üzere onların enflasyona karşı korunacağını çok net ifade ettik yani bahsedilen 3 bin 161 lira gibi önerilmiş bir rakam olmadı. Bizim tavrımız hala devam ediyor. Enflasyona karşı çalışanlarımızı koruyacağız. TÜİK'in açıkladığı bütün rakamlar bizim için geçerlidir. Onun dışında farklı enflasyon rakamları açıklayan kuruluşlar var; ama bizim esas almak durumunda kaldığımız kuruluş TÜİK'tir. Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3 bin 161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil. Parametrelerden çeşitli rakamlar ortada" dedi.

2022 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ NE KADAR OLACAK?

AGİ hesaplamalasında 2022 asgari ücret zammı ve vergi formülü ile ilgili düşünceler gerçekleşirse AGİ'de de kayda değer bir artış gerçekleşecek.

İŞÇİ TARAFI ASGARİ ÜCRET BELİRLENİRKEN AGİ'DE KAYBIN ÖNLENMESİNİ İSTEDİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre işçi tarafı, 20 milyona yakın çalışanı ilgilendiren AGİ'deki vergi kaybının önlenmesini istedi. Yapılan hesaplamaya göre evli eşi çalışmayan üç çocukluda bu tutar 152 lirayı buluyor.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2022 asgari ücret zammına çevrildi. Görüşmelerde enflasyon oranları ve TÜİK tespitleri de etkili oluyor. Zam pazarlığı öncesi peş peşe gelen "Asgari ücretliden AGİ vergi yükü kaldırılsın" çağrıları gelirken Türk-İş vergi düzenlemesi yapılmasını, bunun da çalışanların maaşına ilave zam olarak yansımasını istiyor.

2022 ASGARİ ÜCRET VE AGİ HESAPLAMASINDA VERGİ DETAYI

Önceki gün Türk-İş ev sahipliğinde yapılan toplantıda da AGİ'de oluşan vergi kaybına dikkat çekildi. İşçi tarafı asgari ücretin net olarak açıklanmasını isterken, yapılacak vergi, sosyal güvenlik gibi kesintilerin net tutarın üzerine ilave edilmesini ve yıl boyunca net ücretin altına düşmemesini talep ediyor. AGİ'nin de işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmesini istiyor.

"ZAMLAR SONRASI AGİ'DE VERGİ KAYBI ÖNLENSİN" ÖNERİSİ

Asgari ücretli çalışan bir işçi eğer bekâr değilse yılbaşında aldığı net ücreti yılın son aylarında (dört ay) alamıyor. İşçinin eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa dahi aldığı net ücreti azalıyor, bu vergi kaybı telafi edilemiyor. Sadece bekâr işçinin vergiden kaynaklı kaybı gideriliyor.

YENİ AGİ'LER KAÇ TL OLACAK? İŞTE ESKİ VE YENİ AGİ TABLOLARI

Türk-İş mevcut uygulama ile ailenin korunmadığı, evli, eşi çalışmayan, çocuklu bir işçinin asgari ücretinin yılbaşında aldığı net ücretine değil, bekâr işçinin aldığı net asgari ücret tutarına yükseldiğine dikkat çekiyor. Buna göre, bekâr çalışan 268 lira AGİ alırken, evli, eşi çalışmayanda 53,67 lira, evli, çalışmayan 1 çocukluda 93,91 lira, evli eşi çalışmayan iki çocukluda 134,16 lira, evli eşi çalışmayan üç çocukluda 152 lira vergi kaybı oluşuyor.

ASGARİ ÜCRET VE AGİ VERGİ FORMÜLÜ UYGULANABİLİRSE YÜZDE 30 ARTIŞA GÖRE AGİ 348 LİRA OLACAK

Asgari ücrette yüzde 30 artış formülüne göre bu yıl bekâr bir işçi için asgari geçim indirimi 268 liradan 348.80 liraya, evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 419 liraya, evli eşi çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 471 liraya çıkacak. Evli eşi çalışmayan, 2 çocukluda 402 liradan 523 liraya, üç çocukta 456 liradan 592 liraya, dört ve beş çocukta 456 liradan 593 liraya yükselecek.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor.

Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor. Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 liradan 401 liraya, evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348.81 liradan 453.45 liraya, evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402.47 liradan 523.21 liraya, evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 liradan 558 liraya, evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 liradan 593 liraya çıkacak.

AGİ ASGARİ ÜCRETTE BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ücret alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde asgari geçim indiriminden yararlanılabilir.

Yıl içinde işyeri ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya devam edebilir.

ARTIŞ UYGULANIRSA YÜZDE 30 FORMÜLÜNE GÖRE AGİ 2022 TABLOSU BÖYLE OLACAK:

2021.................................2022 (yüzde 30 zamlı)...

BEKAR AGİ ÜCRETİ

Bekâr 268,31TL - 48,80 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL..................418,57....

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL......470,88....

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL......523,21.....

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL.......592,96....

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL.......592,96....

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL........592,96...

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN AGİ TABLOSU (ESKİ-YENİ)

Evli eşi çalışan: 268,162 TL......................348,80...

Evli eşi çalışan 1 çocuklu: 308,55 TL...........401,12....

Evli eşi çalışan 2 çocuklu: 348,80...............453,45...

Evli eşi çalışan 3 çocuklu: 402,47 TL..........523,21....

Evli eşi çalışan 4 çocuklu: 429,30 TL...........558,09...

Evli eşi çalışan 5 çocuklu: 456,12 TL.........592,96.....

ASGARİ ÜCRETTE ÖNEMLİ VERİLER

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 14 500,85

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 35,78

GELİR VERGİSİ % 15 187,82

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 268,31

DAMGA VERGİSİ % 0,759 27,15

KESİNTİLER TOPLAMI 751,60

NET ASGARİ ÜCRET 2.825,90

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

BRÜT ASGARİ ÜCRET 3.577,50

SGK PRİMİ % 15.5 554,51

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ 4.203,56