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Son dakika... Bakan Albayrak: 2019'u pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız

Bakan Albayrak, 'Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güven endekslerindeki istikrarlı artışlar, toparlanmanın güçlenerek sürdüğünü çok net ortaya koyuyor.. Attığımız güven verici adımlarla ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik tedbirlerin de etkisiyle 2019 yılını birçok kurumun, şunun bunun tahminleri ve beklentilerin ötesindeki bir performansla inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi.

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