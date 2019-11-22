Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

3. nükleer santral için yer belirleme çalışmaları devam ediyor.

Güney Gaz Koridoru’nun Avrupa ayağını oluşturan Trans Adriyatik Gaz Boru Hattı Projesinin 2020 yılında ticari işletmeye alınarak akabinde yıllık 10 milyar metreküp Azeri gazının Avrupa’ya arz edilmesine başlanacaktır.

TANAP’ın Avrupa’ya gaz arz edecek kısmının çalışmaları da tamamlanmış olup, 30 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan TANAP Avrupa bağlantısı açılış töreni ile Azeri gazını Avrupalı tüketicilerle buluşturmuş olacağız.

2019 yılının ilk dokuz ayında 117 adet petrol arama, üretim ve tespit kutusu açılmış olup, toplam 250 metre sondaj yapılmıştır. Milli gemilerimiz ile 2020 yılı içerisinde 5 adet kuyu açarak petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir strateji izleyeceğiz.