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Ekonomi

Son dakika... Bakan Varank: Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı Temmuz sonuna kadar uzatıldı

Bakan Varank, 'Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz.' dedi.

AA26 Haziran 2020 Cuma 15:34 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 16:08
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türkiye’nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji açılış programında konuşuyor. Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

"TÜBİTAK çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i aşı, 9'u da ilaç geliştirme projeleri.

Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz.

Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı.

Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı.

Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti.

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