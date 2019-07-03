Son dakika!.. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
Gelen son dakika bilgisine göre, Enflasyon haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu.
- DHA
Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.