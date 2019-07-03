Tüketici fiyatları Haziran'da yüzde 0.03 arttı, yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayındaki yüzde 15.39'dan, yüzde 15.72 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları yılın ilk yarısında yüzde 5.01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19.88 yükseldi.