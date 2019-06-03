Son dakika!.. Mayıs ayında ihracat rekoru kırıldı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi'
- AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Mayısta GTS'ye göre ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldi"
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