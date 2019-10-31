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Son dakika... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

TCMB Başkanı Uysal, 'Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir.' dedi.

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TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 olarak gerçekleşeceği, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye gerileyeceği tahmin edilmektedir." açıklamasında bulundu.
 
Uysal, "Önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıkları etkin bir araç olarak kullanmaya devam edebiliriz." dedi.
 
"Dolarizasyon tarafında son dönemde yurt içi yerleşiklerin tercihini TL'den yana yapmaya başladıklarını görüyoruz." ifadelerini kullanan Uysal, "Son dönemdeki mevduat büyümesi TL ağırlıklı. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok, yatay bir seyre girdi ama yeni mevduat artışlarının ağırlıklı TL tarafında olduğunu gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.
 
TCMB Başkanı Uysal, "Bizim rezervleri artıma stratejimizle ilgili herhangi bir değişiklik yok." dedi.

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