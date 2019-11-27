Son dakika... TCMB Başkanı Uysal'dan 'cari denge' açıklaması
TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti.' dedi.
- AA
TCMB Başkanı Murat Uysal, "Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti. Türkiye, küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın olumsuz etkilerini pastadan aldığı payı artırarak bertaraf ediyor." dedi.
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