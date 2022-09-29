İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2022 Perşembe / 4 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5452
  • EURO
    17,9483
  • ALTIN
    980.707
  • BIST100
    3206.2
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sondaj başladı... Başkan Sekmen böyle duyurdu: Müthiş petrol çıkacak
Ekonomi

Sondaj başladı... Başkan Sekmen böyle duyurdu: Müthiş petrol çıkacak

TPAO, Tekman'da petrol sondajına başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, 'Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak' dedi.

IHA29 Eylül 2022 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Sondaj başladı... Başkan Sekmen böyle duyurdu: Müthiş petrol çıkacak
ABONE OL

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Erzurum'un Tekman ilçesinde sondaj kuyusu açarak, petrol arama çalışmalarına başladı.

Tekman ilçesi Taşkesen mevkiinde petrol arama çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Döner (rotary) sondaj teknolojisi ile yaklaşık 60 bin hektarlık arazide derinliği maksimum 2,553 metre olacak şekilde 'Taşkesen-1' arama kuyusu açıldı. Kuyular ile sahadaki petrol rezervi hakkında net veriler elde edilecek. Arama çalışmalarında petrol veya doğalgaz bulunması durumunda kuyu üretime geçirilecek.

BAŞKAN SEKMEN BÖYLE DUYURDU: MÜTHİŞ PETROL ÇIKACAK

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı açıklamada, "Bakın şu anda Tekman'da petrol sondajı yapılıyor. Buradan müjde veriyorum, bakın müthiş petrol çıkacak" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.