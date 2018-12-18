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Sondajlı maden aramada ilk 100 günlük hedefe ulaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, ilk 100 günlük hedefler doğrultusunda sondajlı maden arama çalışmasında yapılan sondaj miktarının 1 milyon 250 bin metreye ulaştığını belirtti.

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Cansız, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 günlük programdaki sondaj hedefine ulaşıldığını bildirdi.

Hedeflere ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Cansız, "Sondajlı maden arama çalışması kapsamında yapılan sondaj miktarının 1 milyon 250 bin ulaştırılması hedefi yüzde 100 gerçekleşmiştir. An itibarıyla yapılan toplam karotlu sondaj miktarı 1 milyon 465 bin metreye ulaşmış olup, ikinci 100 günlük icraat programı kapsamında hedeflenen sondaj miktarını gerçekleştirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı" Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Söz konusu plana göre, yer altı kaynakları potansiyelinin tespiti kapsamında yapılan sondaj miktarının toplam 1 milyon 500 bin metreye ulaştırılması hedefleniyor.

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