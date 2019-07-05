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12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarının kamuda istihdamına yönelik paylaşımda bulundu.

Koca, "Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edileceğini daha önce açıkladıklarını anımsatan Koca, şunları kaydetti: "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak."

Bakan Koca, duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adreslerinden takip edilebileceğini de belirtti.

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