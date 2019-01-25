Soros: ABD ile Çin arasındaki çekişme sıcak savaşa dönebilir

İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) düzenlenen özel bir akşam yemeğinde konuşan ünlü milyarder George Soros, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında bir soğuk savaşın yaşandığını ileri sürdü. Soros, bu rekabetin sıcak savaşa dönebilme tehdidinin olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Soros, Trump'ın 2017'deki ''Çin stretejik rakibmizdir'' kararının oldukça basit bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Soros konuşmasında, ''Çin'e yönelik etkili bir politika, bir slogana indirgenemez. Stratejinin çok daha sofistike, detaylı ve pratik olması gerekir. Örneğin Çin'in Kuşak ve Yol stratejisine karşı, ABD'nin bir yanıtı olabilmelidir.'' ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump'ın bu konuda yeterince iyi olmadığı mesajını veren Soros, ''Maalesef o farklı bir seyir izliyor. Gerçek şu ki, sıcak bir hale dönüşme tehdidi bulunan soğuk bir savaştayız.'' dedi.

Çin ve ABD arasında birkaç aydır, ithalatta gümrük tarifeleri üzerinden bir ticaret savaşı yaşanıyor.