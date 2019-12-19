Sosyal medyada çekiliş çılgınlığı için uyarı

19.12.2019 01:28 - Güncelleme: 19.12.2019 01:28

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, son dönemde firmalar, ünlü isimler ve internet fenomenleri tarafından Instagram başta olmak üzere sosyal medya üzerinden hediye vaadiyle düzenlenen çekilişler yapıldığını belirterek, “İdaremizce izin verilmeyen çekilişlere rağbet göstermeyin” dedi.

ŞİKAYET ALIYORUZ

Yönetmelik uyarınca, yarışma ve çekiliş düzenlemek için İdareye başvurulması gerektiğini anımsatan Uçar, son günlerde İdareden izin alınmadan sosyal paylaşım siteleri üzerinden yarışma ve çekiliş adı altında çeşitli uygulamalar yapıldığını ve sonucunda ise ayni ve nakdi ödül taahhüt edildiğini söyledi.

İdareye bu çekilişlerle ilgili çok sayıda şikayet geldiğine dikkat çeken Uçar, “İdare tarafından izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu uygulamalara, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor” diye konuştu. Uçar, bu tür çekilişlerin gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İdareye bildirilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti: “Sosyal medya yeni bir mecra, burada yapılan çekilişlerde de yoğun artış yaşanıyor. İdare olarak biz de mevzuatımızı güncel teknolojik gelişmelere uyarlamak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. İdare olarak bu konuda gereken yetkimiz var. Sosyal medyada yapılan çekilişler de bizim yönetmeliğimize tabi. Yani çekiliş yapmak isteyen sosyal medya fenomenleri, bize başvurarak bu yönetmelik kapsamında İdarenin değerlendirmesini almak zorundadır.” Vatandaşların, çekilişte kazandığı hediyenin gelmemesi gibi mağduriyetler yaşadığına işaret eden Uçar, sosyal medya ismiyle kişinin gerçek ismi arasında farklılık olduğu için hediye sahibini tespitte sorunlar yaşandığını söyledi. Uçar, İdareye, çekiliş yapmadan önce mevzuata uygun olarak izin almak isteyen fenomenlerden de başvurular geldiğini de kaydetti.

Çekilişle sucuk dağıtan bile var

Bir zamanlar müşteri çekmek için mağaza ve AVM girişlerine asılan çekiliş ilanları şimdilerde milyonlarca kişinin gün içerisinde dolaştığı sosyal medya mecralarına da taşındı. Şahsi hesaplarındaki takipçi sayısını arttırmak için her gün yüzlerce kişi çekilişle hediye vermeyi taahhüt ediyor. Bir kullanıcı yeni telefon aldığı için eski telefonunu çekilişle vereceğini belirtirken, bir başka kullanıcı ise oynamaktan sıkıldığı oyun konsolunu, bir başkası ise kokusunun kendisine göre olmadığını belirttiği parfümünü çekilişle vereceğine ilişkin paylaşımda bulunuyor. Çekilişler sadece ürünle de sınırlı olmuyor. Sucuk, pastırma gibi gıda ürünlerinin yanı sıra fal, diyet ve finansal danışmanlık gibi hizmetler de çekiliş konuları arasında yer alıyor.