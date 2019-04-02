Sosyal tren ikinci seferine çıkıyor

8 ŞEHRİ DOLAŞACAK

İlk seferini 1 Ekim 2018’de Ankara’dan gerçekleştiren tren bu kapsamda 10 ilde çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Öte yandan, Sosyal Kooperatif Eğitim ve Tanıtım Treni’nin ilkbahar seferine ilişkin TCDD İşletmesi Taşımacılık AŞ ile ikinci iş birliği protokolü imzalandı. Trenin ilkbahar seferi, 5 Nisan’da Sirkeci Tren Garı’nda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenecek programla başlayacak. İki günlük programının ardından 8 Nisan’da İstanbul’dan hareket edecek tren Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana olmak üzere 8 kente çalışma ziyaretleri gerçekleştirecek. Öte yandan ise illerde çeşitli toplantı ve etkinlikler düzenlenecek.