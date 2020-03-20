İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5391
  • EURO
    7,0147
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85395.8
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım şartları nelerdir?
Ekonomi

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım şartları nelerdir?

Ülkemizde corona virüsüne karşı tedbir ve önlemler alınmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü salgını sebebi ile alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım şartları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Sosyal yardımlaşma nakdi yardım hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

20 Mart 2020 Cuma  17:22 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:22
ABONE OL

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde corona virüsüne karşı birçok önlem alınmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sebebi ile alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını duyurdu. İşte tüm detaylar..

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIM NE KADAR?

Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?

Sosyal yardım alma şartları henüz belli olmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1000 TL'lik nakdi yardım yapılacak ailelerin kriterlerinin açıklanması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Sistinozis nedeniyle gün ışığına hasret yaşıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.