Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? Sosyal yardım şartları nelerdir?

20 Mart 2020 Cuma 17:22 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:22

Sosyal yardımlaşma nakdi yardım ne kadar? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde corona virüsüne karşı birçok önlem alınmaya devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgını sebebi ile alınan önlemler kapsammında, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımın dağıtılacağını duyurdu. İşte tüm detaylar..

SOSYAL YARDIMLAŞMA NAKDİ YARDIM NE KADAR?



Bakan Selçuk: "Sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında, şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceğiz." şeklinde açıklama yaptı.

SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR?



Sosyal yardım alma şartları henüz belli olmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 1000 TL'lik nakdi yardım yapılacak ailelerin kriterlerinin açıklanması bekleniyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz belli olmadı. Detayların açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.