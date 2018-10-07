Sözleşmelerde döviz dönemi resmen bitti

AVM kiralarında TL’ye dönüş’ tartışmalarıyla gündeme alınan sözleşmelerde TL’ye geçiş dün resmen başladı. Ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası ile yapılacak. Mevcut sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi ise zorunlu olacak. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL’ye çevrilirken geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak.

2 OCAK KURU GEÇERLİ

Taraflar, TL tutarında anlaşamazsa, 2 Ocak 2018’den önceki sözleşmeler için 2 Ocak 2018 tarihli ‘Merkez Bankası efektif satış kuru’ dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerin yenilenmelerinde ise sözleşme tarihindeki döviz kuru baz alınacak. Dolar, 2 Ocak’ta 3 lira 76 kuruştan işlem görüyordu. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası’na geçiş yapabilecek. Sözleşmeler yenilenirken ise bundan böyle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınacak. TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak. Belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacak.

KİMLERİ KAPSIYOR

Tebliğe göre bundan böyle Türkiye’de yerleşik kişiler, gayrimenkulleri satış, kiralama ve yurt dışındakiler hariç iş sözleşmelerinden doğan ödemeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştıramayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri ve kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşmeyle ilgili hizmet sözleşmeleri dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmeleri, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılamayacak. Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri, gemilerin inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli yapamayacak.

TL’ye dönüş ihracata değer katacak