Sözleşmelerde döviz dönemi resmen bitti
Sözleşmelerde TL’ye dönüş öngören tebliğ yürürlüğe girdi. Artık kira ve satışlar da dahil tüm sözleşmeler TL ile yapılacak. Eğer anlaşma sağlanamazsa, 2 Ocak 2018 tarihli kur dikkate alınacak.
AVM kiralarında TL’ye dönüş’ tartışmalarıyla gündeme alınan sözleşmelerde TL’ye geçiş dün resmen başladı. Ev, iş yeri, arsa satış ve kira sözleşmeleriyle danışmanlık ve hizmet alımı sözleşmeleri artık Türk Lirası ile yapılacak. Mevcut sözleşmelerin Türk Lirası’na çevrilmesi ise zorunlu olacak. Konuya ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, dövizle imzalanmış mevcut sözleşmeler TL’ye çevrilirken geçerli olacak TL tutarı için tarafların mutabakatı aranacak.
2 OCAK KURU GEÇERLİ
Taraflar, TL tutarında anlaşamazsa, 2 Ocak 2018’den önceki sözleşmeler için 2 Ocak 2018 tarihli ‘Merkez Bankası efektif satış kuru’ dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerin yenilenmelerinde ise sözleşme tarihindeki döviz kuru baz alınacak. Dolar, 2 Ocak’ta 3 lira 76 kuruştan işlem görüyordu. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de Türk Lirası’na geçiş yapabilecek. Sözleşmeler yenilenirken ise bundan böyle tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınacak. TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak. Belirlenen Türk parası cinsinden kira bedeli belirtilen iki yıllık sürenin sonuna kadar geçerli olacak.
KİMLERİ KAPSIYOR
Tebliğe göre bundan böyle Türkiye’de yerleşik kişiler, gayrimenkulleri satış, kiralama ve yurt dışındakiler hariç iş sözleşmelerinden doğan ödemeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştıramayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan hizmet sözleşmeleri ve kendi aralarında akdedecekleri, Türkiye’de başlayıp yurt dışında sonlanan ve yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşmeyle ilgili hizmet sözleşmeleri dışında kalan danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil hizmet sözleşmeleri, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli yapılamayacak. Türkiye’de yerleşik kişiler, kendi aralarında akdedecekleri, gemilerin inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli yapamayacak.
TL’ye dönüş ihracata değer katacak
Yayınlanan tebliği değerlendiren ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur “Dövize bağımlılık maliyet artışlarını yukarı yönde tetiklerken ihracattan gelen kazancı da etkiliyordu. TL’nin değer kazanması maliyet artışlarını düşürecek ve ihracatımıza olumlu yönde etki edecektir” dedi. AVM yatırımcıları arasında yabancı yatırımcılarının oranının da hayli yüksek bir seviyede olduğunu belirten Cesur, bu yatırımcıların bankalara döviz üzerinden olan kredi borçlarına ilişkin de ayrı bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Futbolcular kapsam dışı
- Dövizle sözleşmelerde bazı istisnalar da olacak. Türk vatandaşı olmayan kişilerin taraf olduğu sözleşmeler ile ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimlerle döviz kazandırıcı faaliyetler kapsam dışında olacak. Türkiye’de forma giyen yabancı futbolcu sözleşmeleri de istisna kapsamına girecek.
- Kişiler, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleriyle donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli kararlaştırabilecek.
- Gemilere ilişkin finansal kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli gerçekleştirilebilecek.
- Finansal kiralama sözleşmelerine ilişkin bedellerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olacak.
- Türkiye vatandaşı olmayanlar da iş sözleşmelerini döviz cinsinden yapabilecek.
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