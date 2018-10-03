Sözleşmelerde TL döneminin detayları belli oldu Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.