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Sözleşmelerde TL döneminin detayları belli oldu

Sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı. TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.

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Dövizle sözleşmelerde TL dönemi getiren tebliğ görüşe açıldı.
 
Tebliğe göre, TL ile sözleşme için taraflar arasında öncelikle mutabakat aranacak. Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak.
 
Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

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