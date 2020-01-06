İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9743
  • EURO
    6,6826
  • ALTIN
    303.156
  • BIST100
    111561
Ekonomi

S&P: Körfez bölgesinde riskler arttı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), ABD ile İran arasında artan gerilimin Körfez bölgesindeki riskleri arttırdığını duyurdu.

AA06.01.2020  17:24 - Güncelleme: 06.01.2020  17:24

S&P'den yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmelerin Körfez bölgesinde riskleri arttırdığı belirtildi.

Açıklamada, artan risklere rağmen S&P'nin halen bölge için temel senaryosunun "ABD ve İran arasında tam kapsamlı askeri bir karşılaşmanın olmayacağı" yönünde bulunduğu aktarıldı.

Körfez ülkelerine ilişkin ülke kredi derecelendirmelerinin mevcut bölgesel oynaklıkları yansıttığı belirtilen açıklamada, gerilimin artması durumunda yükselen petrol fiyatlarından gelen gelirin petrol üreticisi ülkelerin olası sermaye çıkışının etkilerini telafi edebileceği kaydedildi.

Bölgesel risklerin, gelecek dönemde temel senaryodaki öngörülerin üzerinde artış göstermesi durumunda Abu Dabi, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın dış varlık seviyeleri nedeniyle daha korunaklı olduğu belirtilen açıklamada, olası sermaye çıkışlarına ilişkin Bahreyn ve Katar'ın daha kırılgan olduğu bildirildi.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız
Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

Katar'dan 'Türkiye' açıklaması: Unutmayacağız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız
İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

İran'ı Tomahawk ile vurmaya hazırız

AK Parti’ye geçmek istiyorlar
AK Parti’ye geçmek istiyorlar

AK Parti’ye geçmek istiyorlar

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır

Tehdit etti: İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.