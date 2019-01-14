SpaceX çalışanlarının yüzde 10'yla yollarını ayıracak

Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, maliyet azaltma yoluna gittiği bilinen SpaceX şirketinin Başkanı Gwynne Shotwell´in çalışanlara bir elektronik posta göndererek, şirketten ayrılmak isteyenlere iki aylık maaş ve çeşitli yan haklar tanınacağını belirtti.

SpaceX bu ay, 500 milyon dolarlık bir fonlama çalışmasına başladığı, 227 milyon dolarlık hisse satarken, kasasına .eşitli tahvillerle birlikte 273 milyon dolar koyduğunu açıklamıştı