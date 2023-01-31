Spekülatif fiyat artışlarına karşı yeni önemler alındı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlardaki gelinen aşama ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Çiğ süt ve kırmızı et piyasası basta olmak üzere gıda arz güvenliği odağında gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edilmiştir. Küresel düzeyde enerji ve tarımsal emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin, başta tarım ürünleri ve gıda olmak üzere diğer fiyatlama davranışlarına da olumlu yönde tesir etmesi beklenmektedir. Temel gıda maddelerinde arz güvenliği konusunda herhangi bir sorun olmadığı ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgusu yapılmıştır. Diğer taraftan, bazı tarım ve gıda ürünlerinde maliyetlerdeki gelişmelerden bağımsız olarak haksız ve spekülatif fiyat artışı yaşandığına dikkat çekilmiş ve bu yöndeki artışların engellenmesini teminen gerekli çalışmaların ilgili kurumlar nezdinde artırılarak devam edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatiflerinin yem ve gübre sektöründe piyasada daha aktif rol almasına yönelik adımlar atılacaktır. İlerleyen dönemde de gıda arz güvenliğinin sürdürülebilir olmasını teminen fiyat istikrarının gözeterek ilgili kurumlarla güçlü bir iş birliğinin tesisine devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.