‘Spekülatif saldırıları tedbirlerle dağıttık’

TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçe görüşmeleri başladı. 12 günlük maratonun ilk gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hem bütçe sunumu yaptı hem de makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. “Ülkemize karşı gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı devreye aldığımız güçlü aksiyon adımları ile oluşturulmak istenen negatif havayı dağıttık” diyen Albayrak döviz saldırısına rağmen ekonominin yüzde 1.6 büyüdüğünü söyledi. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranının 2002’de yüzde 72.1 seviyesindeyken, 2018’in ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 29.2 seviyesine gerilediğini anlatan Albayrak söz konusu oranın Avrupa Birliği Bölgesi’nde 2018 yılı birinci çeyreği itibarıyla yüzde 81.5 seviyesinde olduğunu söyledi.

AZ ZARARLA ATLATTIK

Albayrak “Bu dönemde sadece borç yükü azaltılmamış, aynı zamanda borcun vadesi uzamış ve borç stokunun yapısı iyileştirilmiştir. Uygulanan ihtiyatlı makroekonomik politikalar sayesinde Hazine borçlanma gereksinimi azaltılmıştır” dedi. Albayrak, bu yıl için açıklanan Hazine Finansman Programı’nda yüzde 110 seviyesinde öngörülen iç borç çevirme oranının yaşanılan tüm finansal saldırılara rağmen yüzde 95 seviyesinde gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirerek, “Spekülatif saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle tüm paydaşların süreçten en az zararla çıkmasını sağladık” diye konuştu.

ALTIN TAHVİLİ GELİYOR

Albayrak, göstergelerdeki negatif seyri kırdıklarını anlatarak, sürecin sonunda sermaye piyasalarında ekimde 6 ay aradan sonra dolar cinsinden çok başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini anlattı. En büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracının geçen hafta gerçekleştirildiğini ve 4 banka tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiğini hatırlattı.

Albayrak “Kısa süre içinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştirilecektir” dedi. Albayrak “2018’de yüzde 3.8, 2019 yüzde 2.3 büyüme öngörüyoruz. Yine 2018’de işsizlik verisini yüzde 11.3 seviyesinde öngörüyoruz” diye konuştu.

GENEL KURULDA BİR İLK

Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerine başlandı. Yıldırım, bütçe görüşmelerinin açılış konuşması geleneğini gerçekleştirmedi. Yıldırım, konuşma yerine gündeme geçmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçe görüşmelerinin farklılıkları TBMM Genel Kurul Salonu’na da yansıdı. Meclis tarihinde ilk kez Genel Kurul Salonu’nda bakanlar kurulu yer almadı. Komisyon sıralarında; hükümet adına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (solda) ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sağda) yer aldı. Görüşmelere TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de katıldı.