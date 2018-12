‘Spekülatif saldırıları tedbirlerle dağıttık’

Sert süreçlere rağmen büyüme

Bakan Albayrak, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı her cephede aynı anda mücadele verirken hem de ekonomik bağımsızlık mücadelesinin fitilini her cephede ateşlediğini belirtti. Dün açıklanan büyüme rakamlarına dikkat çeken Albayrak “Önde gelen finans kurumlarının parmak ısırdığı, inanamadığı performansı her daim sergilemeye devam ediyoruz. ‘Türkiye stagflasyona girdi, küçülecek, Türkiye resesyona girdi’ gibi birçok şeyler duyduk. Türkiye, küresel ekonomideki bu denli sert süreçlere rağmen, tarihinin en büyük kur saldırısını yaşamasına ve önceki çeyrekteki 11.1’lik baz etkisine rağmen büyümüştür. İkinci çeyrekte başlayan dengelenme süreci üçüncü çeyrekte belirginleşerek devam etti” dedi.