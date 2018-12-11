‘Spekülatif saldırıları tedbirlerle dağıttık’
TBMM’de 12 günlük bütçe maratonu başladı. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Bakan Albayrak “Ülkemize karşı yürütülen spekülatif ataklara karşı devreye alınan tedbirlerle negatif havayı dağıttık” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçe görüşmeleri başladı. 12 günlük maratonun ilk gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hem bütçe sunumu yaptı hem de makroekonomik gelişmeleri değerlendirdi. “Ülkemize karşı gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı devreye aldığımız güçlü aksiyon adımları ile oluşturulmak istenen negatif havayı dağıttık” diyen Albayrak döviz saldırısına rağmen ekonominin yüzde 1.6 büyüdüğünü söyledi. AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranının 2002’de yüzde 72.1 seviyesindeyken, 2018’in ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 29.2 seviyesine gerilediğini anlatan Albayrak söz konusu oranın Avrupa Birliği Bölgesi’nde 2018 yılı birinci çeyreği itibarıyla yüzde 81.5 seviyesinde olduğunu söyledi.
AZ ZARARLA ATLATTIK
Albayrak “Bu dönemde sadece borç yükü azaltılmamış, aynı zamanda borcun vadesi uzamış ve borç stokunun yapısı iyileştirilmiştir. Uygulanan ihtiyatlı makroekonomik politikalar sayesinde Hazine borçlanma gereksinimi azaltılmıştır” dedi. Albayrak, bu yıl için açıklanan Hazine Finansman Programı’nda yüzde 110 seviyesinde öngörülen iç borç çevirme oranının yaşanılan tüm finansal saldırılara rağmen yüzde 95 seviyesinde gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirerek, “Spekülatif saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle tüm paydaşların süreçten en az zararla çıkmasını sağladık” diye konuştu.
ALTIN TAHVİLİ GELİYOR
Albayrak, göstergelerdeki negatif seyri kırdıklarını anlatarak, sürecin sonunda sermaye piyasalarında ekimde 6 ay aradan sonra dolar cinsinden çok başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğini anlattı. En büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracının geçen hafta gerçekleştirildiğini ve 4 banka tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiğini hatırlattı.
Albayrak “Kısa süre içinde Hazine garantili bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı daha gerçekleştirilecektir” dedi. Albayrak “2018’de yüzde 3.8, 2019 yüzde 2.3 büyüme öngörüyoruz. Yine 2018’de işsizlik verisini yüzde 11.3 seviyesinde öngörüyoruz” diye konuştu.
GENEL KURULDA BİR İLK
Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerine başlandı. Yıldırım, bütçe görüşmelerinin açılış konuşması geleneğini gerçekleştirmedi. Yıldırım, konuşma yerine gündeme geçmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçe görüşmelerinin farklılıkları TBMM Genel Kurul Salonu’na da yansıdı. Meclis tarihinde ilk kez Genel Kurul Salonu’nda bakanlar kurulu yer almadı. Komisyon sıralarında; hükümet adına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (solda) ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (sağda) yer aldı. Görüşmelere TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç de katıldı.
Aralıkta çifte müjde var
Bakan Albayrak cari açık ve enflasyonda iyileşmenin aralıkta da devam edeceğini söyledi. Albayrak “Kasım ayından sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı yakalayacağımıza inanıyoruz. Ağustos ve eylül aylarında verilen cari fazlalardan sonra ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi hep beraber göreceğiz. 2018 yıl sonunda cari açığın Yeni Ekonomik Program ile öngörülen 36 milyar doların altına inmesini bekliyoruz” dedi.
Sert süreçlere rağmen büyüme
Bakan Albayrak, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı her cephede aynı anda mücadele verirken hem de ekonomik bağımsızlık mücadelesinin fitilini her cephede ateşlediğini belirtti. Dün açıklanan büyüme rakamlarına dikkat çeken Albayrak “Önde gelen finans kurumlarının parmak ısırdığı, inanamadığı performansı her daim sergilemeye devam ediyoruz. ‘Türkiye stagflasyona girdi, küçülecek, Türkiye resesyona girdi’ gibi birçok şeyler duyduk. Türkiye, küresel ekonomideki bu denli sert süreçlere rağmen, tarihinin en büyük kur saldırısını yaşamasına ve önceki çeyrekteki 11.1’lik baz etkisine rağmen büyümüştür. İkinci çeyrekte başlayan dengelenme süreci üçüncü çeyrekte belirginleşerek devam etti” dedi.
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