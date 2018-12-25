Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Spot piyasada doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 27 kuruş olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 3 milyon 507 bin 401 lira oldu. Bu miktar, pazar günü 7 milyon 971 bin 89 lira olarak tespit edilmişti.

Spot doğal gaz piyasasında, dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 451 lira 27 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 417 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 494 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise bin 407 lira 73 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 191 milyon 863 bin 729 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 190 milyon 186 bin 379 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İstanbul´da kar yağışı başladı

İstanbul´da kar yağışı başladı

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

2019 yılı için asgari ücret belli oldu! İşte son 20 yılın asgari ücretleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Unutulmaz devre arası transferleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA