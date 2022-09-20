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Ekonomi

SSB ile ASELSAN arasında 1 milyar liralık kritik anlaşma! İmzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında 1 milyar 49 milyon lira bedelli Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi Sözleşmesi imzalandı.

AA20 Eylül 2022 Salı 14:40 - Güncelleme:
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SSB'den yapılan açıklamaya göre, projede teslimatların 2023'te başlaması ve 2024'te tamamlanması planlanıyor.

J/KGYS Projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan 25 il, 109 ilçedeki bin 650 noktada kamera ve kayıt sistemleri kurulacak.

Bu sistemlerden alınan görüntülerin kablosuz iletişim sistemleriyle aktarılarak, yapay zeka yazılımlarıyla analiz edilmesi, bu sayede suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçların aydınlatılmasını teminen sistemlerin tedarik edilerek kurulumlarının yapılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında ihtiyaç makamının belirlediği noktalara yaklaşık 7 bin kamera kurulumu yapılacak. Sistemlerden elde edilen verilerin kablosuz haberleşme yöntemleri olan WİMAX ve LTE mimarisi kullanılarak merkeze aktarılması planlanıyor. Ankara ve Balıkesir'de toplam 183 noktada LTE mimarisi kullanılarak veri aktarılması öngörüldü.

Projede hareket, seçili alan ihlalinin tespiti, nesne tespiti, kişi bulma ve eşkal tespiti, kalabalık sayımı, insan hareketi yönüne bağlı anormal durumların tespiti, araç varlık, tip, yön tespiti, güneş panelli direklerin kullanılması ve kablosuz görüntü aktarılması gibi özellikler öne çıkıyor.

SSB ile ASELSAN arasında yürütülecek projenin toplam bedeli 1 milyar 49 milyon lira olarak açıklandı.

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