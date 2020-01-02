02.01.2020 14:03 - Güncelleme: 02.01.2020 14:03

2020 emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aralık ayı enflasyonunun yarın açıklanmasıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak fark belli olacak. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kez zam alan emeklilerin maaş tutarı enflasyon farklına göre belirlenecek. SSK emekli maaşı 2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Ocak 2020 emekli zammı belli oldu mu? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ocak 2020 emekli zammına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..





SSK EMEKLİ MAAŞI 2020 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK emekli maaşı 2020 Ocak zammı yarın açıklanacak olan TÜİK verilerine göre belli olacak.





OCAK 2020 EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Aralık 2019’a ait enflasyon ise yarın yani 3 Ocak cuma günü açıklanacak.





OCAK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Akşam gazetesi yazarlarından Okan Güray Bülbül köşesinde Ocak zammı ile ilgili detaylara yer verdi;





Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak’ta netleşecek olsa da, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı ortaya çıktı. Buna göre, en düşük SSK’lı emekli maaşı 1248 TL’ye, en düşük memur emeklisi aylığı da 2648 liraya çıkacak.





Emekliler ve memurlar için haziran ve aralık ayları maaş zam aylarıdır. Yılın ortasında ve başında enflasyona bağlı olarak emeklilerin maaş zamlarıyla toplu görüşme sonrası belirlenen zam oranı çerçevesinde görevdeki memurların maaşlarının ne olacağı sorusu gündeme gelir. Bu yıl da aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2020’de bu soru net olarak cevaplanacak. Ancak bugünden bazı tahminlerde bulunmak mümkün.





YÜZDE 1’LİK FARK VAR

Şu an için beş aylık enflasyon yüzde 5.71 olarak gerçekleştiği ve yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 12 olduğu için zam oranının emekliler için yüzde 6 olacağı, memurlar için de enflasyon farkının yüzde 1 olması bekleniyor. TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyonuyla temmuz-kasım dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 5.71 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aralıkta enflasyon eksi gerçekleşmezse en az yüzde 5.71 oranında zam alacaklar.





%6 ZAM BEKLENİYOR

Aralık ayı enflasyonunun yüksek çıkması halinde zam oranı da yüzde 5.71’den yüksek olacak. Gelen tahminler ise, zam oranının yüzde 6’yı geçeceği yönünde. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 2.000 TL emekli aylığı alıyor.





DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Yüzde 6 zam sonrası bu maaş 2.114 TL olacak. 2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı 1.181 TL’den 1.248 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 6 olursa bu rakamlar daha da yükselecek. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.332 TL’den 1.408 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL’den 1.784 TL’ye yükselecek.





TEMMUZ AYINDA NE KADAR ZAM YAPILDI?

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 oranında zam yapıldı. Memurlara da yüzde 6 oranın zam gerçekleştirildi.





Temmuz zammı sonrası en düşük SKK 2008 öncesi emekli aylığı 2.000 TL, SSK 2008 sonrası en düşük emekli aylığı 1.181 TL, Tarım Bağ-Kur aylığı 1.332 TL, EsnafBağ-Kur aylığı 1.688 TL oldu.