SSK emeklisine 4 müjde birden

30.12.2019 08:37 - Güncelleme: 30.12.2019 08:37

İşçi emeklisini sevindirecek yeni tasarı gündemde. Tasarıya göre, yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olanlara emeklilik yolu açılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Hasta ve yaşlı olana farklı zam uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda gündeme getirilmesi planlanan düzenlemeler şöyle:







PRİM EKSİĞİ OLANA DA EMEKLİLİK

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.





MAAŞLARA YAŞ AYARI

İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Buna göre, emeklinin maaş hesabında 'geçim ve bakım' durumu dikkate alınacak. Yaşça büyük ve yardıma muhtaç olanların maaşları artacak. Konuyla ilgili çalışmanın 2020 yılı içinde yasalaşması bekleniyor. Bakıma muhtaç hale gelmiş ve geçim sıkıntısı yaşayan, örneğin 80 yaşın üzerindeki emeklilere yüzde 100 zam yapılabilecek. 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek.





AYLIK HESABI DEĞİŞECEK

Emekli aylıklarını iyileştirmek için üçüncü formül, zam farklılıklarının ortadan kaldırılması. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları, gerek zam kararları hâlâ farklı uygulanıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri enflasyonu beklerken, Emekli Sandığı emeklileri toplu sözleşmeye tabi bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen rakam üzerinden zam alması için çalışmalar devam ediyor.





368 LİRA EK ÖDEME

Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.





YENİ YILDA İNTİBAK İSTEĞİ

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz” diye konuştu. Ergün, “Bu talebimiz yerine getirilmeli ve bundan sonra bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalıdır. Bu şekilde, gelecekte emekli olacakların hakları da korunmuş olacaktır” dedi.





(Güneş)