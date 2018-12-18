SSK emeklisine en az 182 lira verilecek

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü ocak zammında. Emeklilerin maaşına gelecek olan zamda 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. 5 aylık enflasyon açıklanırken, aralık enflasyonu ise merakla bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.64 zam oluştu.

11.14 ENFLASYON FARKI

Ocakta yüzde 4 zam ve 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacak memur emeklilerine ise 5 ayda yüzde 11.14'lük artış göründü. Buna göre; esnaf emeklilerinin aylıklarında en az 163 lira artış olacak. En düşük aylık esnafta bin 533 liradan bin 697 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık bin 70 liradan 114 lira artışla bin 194 liraya çıkarken, memur emeklilerinin gelirinde ise en az 239 lira artış yaşanacak.

GÖZLER 3 OCAK'TA

En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruştan 2 bin 389 lira 37 kuruşa çıkacak. SSK'lılarda en düşük aylık; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan, 182 lira zamla bin 895 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan 108 lira 68 kuruş artışla, bin 130 lira 7 kuruşa ulaşacak. Aralık enflasyonuna göre rakamlar değişecek.

PRİM EKSİĞİ OLANA MÜJDE

Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak. Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Konuyla ilgili çalışmanın tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emekliliğin yolu açılacak.

(Güneş)