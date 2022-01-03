SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı açıklandı

3 Ocak 2022 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:42

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti. 2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

İŞTE YENİ MAAŞLAR

SGK 2000 öncesi 2.624 liradan 2.292 liraya çıktı.

SGK 2000 sonrası 1500 liradan 1.882 liraya çıktı.

Bağkur emeklisi maaşı 1.912 liradan 2.399 liraya çıktı.

Kıdem tazminatı tavanı 10 bin lirayı geçecek. Alınacak kıdem tazminatı artacak.

65 yaş aylığı bin 55 lira 80 kuruş, evde bakım desteği 2 bin 292 lira olacak.

Engelli aylıkları 842 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelliler için bin 264 liraya çıkacak.