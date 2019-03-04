SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 ek ödemelerinde artış! Bayram ikramiyesi 2019 ne kadar, ne zaman yatacak?

2019 yılı için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödemelerde artış olacak. 2019 yılı için milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen ek ödemelerde artış olacak. Bunun yanında bu yıl biner lira bayram ikramiyesinin ilkinin 27-31 Mayıs’ta, ikincisinin de 5-9 Ağustos’ta ödenmesi beklenirken, bu imkandan sadece mevcut emekliler değil, yeniler de yararlanacak. Türkiye Emekliler Derneği'nin 'Ek ödemeler maaşın yüzde 9'u olsun' demesinin ardından yapılan hesaplama ile SSK ve Bağ-Kur'lulağrın ek ödemesinde 42 ila 269 lira arasında artış olacak. Peki, ek ödemelerin arttırılmasıyla birlikte emekli maaşları ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ödemeleri tarihler… İşte ayrıntılar

SSK-BAĞ-KUR EK ÖDEME TUTARI NE KADAR OLACAK?

13 milyon emekli vatandaş Ocak zammının ardından Temmuz artışı bekliyor. Tüm emeklilerin maaşına Temmuz'da zam yapılırken, bununla birlikte ek ödeme tutarları da yükselecek. Her ay maaşın yüzde 4'ü, 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, Temmuz'da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağından artacak.

EK ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ?

2019 yılı ile birlikte, bin 224 lira 81 kuruşun altındaki maaşlara yüzde 5 oranında ek ödeme verilirken, bu sınır yükselecek. Ayrıca ek ödeme oranının yüzde 4-5'ten yüzde 8-9'a çıkarılması da gündemde.

EMEKLİ EK ÖDEMELERİNDE KAÇ LİRA ARTIŞ OLACAK?

Türkiye Emekliler Derneği'nin gündeme taşıdığı talep hayata geçerse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 42 ile 269 lira arasında artış yaşanacak. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 32,15 lira artışla 85,75 liraya, yüzde 9 olursa 42,87 lira artışla 96,47 liraya yükselecek. Halen en yüksek aylık ise 5 bin 390 lira 70 kuruş. Buna göre de en yüksek ek ödeme tutarı 215,63 lira. Ek ödeme tutarı, oran yüzde 8'e çıkarsa 215,63 lira artarak 431,26 liraya, yüzde 9 olursa 269,53 lira artışla 485,16 liraya ulaşacak.

MAAŞI DÜŞÜK EMEKLİYE İNTİBAK MÜJDESİ

SGK, kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için harekete geçti. SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarını mercek altına aldı. Sehven eksik maaş bağlanan emekli esnafın aylıkları düzeltilecek ve toplu ödeme yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi.

PARA İADE EDİLECEK

İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Düzenlemeyle 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya şimdiye kadar 1.305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı.

Çalışma hayatı sürdüren vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini merak etmektedirler. Vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek bazı sigorta bilgileri ve kimlik bilgileri ile ne zaman emekli olabileceklerini öğrenebilmekteydiler; ancak şimdi SGK’nın ne zaman emekli olurum uygulamasıyla emeklilik yaşınızı internet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz.

Ne zaman emekli olurum diye merak ediyorsanız aşağıdaki emeklilik hesaplama aracımızla emeklilik hesaplamasını yapmak istediğiniz kişi için uygun olan statüyü seçtikten sonra istenen tüm bilgileri giriniz ve ardından hesapla butonuna basınız. Emeklilik hesaplama aracıyla eski adıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni adıyla ise 4/a, 4/b ve 4/c olarak bilinen tüm statüler için SGK emeklilik hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Hizmet Dökümünüzü E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapmasının ardından emeklilik yaşınız sayfada gözükecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) primleri ödenen tüm vatandaşların emekli olabilmesi için ödenen primlerin belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Çalışanların emekli olmaya hak kazanması için ayrıca, prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. SGK’lılar için emekli olma şartlarını sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişinize göre emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı belli oluyor.